Dall’11 marzo 2024 Venere è nel segno dei Pesci. Quali conseguenze porta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Venere in Pesci a marzo 2024: le conseguenze

A partire dallo scorso 11 marzo, Venere ha iniziato il suo transito nel segno zodiacale dei Pesci. Venere è il pianeta dell’amore e dei sentimenti e il suo arrivo in Pesci porta con sé delle conseguenze in ambito sentimentale. Alcuni segni infatti avranno più fortuna in amore rispetto ad altri, il cui transito di Venere in Pesci è invece negativo. Ma vediamo adesso insieme quali sono i tre segni zodiacali che potranno maggiormente beneficiare di questo evento astrologico.

Venere in Pesci a marzo 2024: i tre segni zodiacali più fortunati in amore

Come abbiamo appena visto, dallo scorso 11 marzo 2024 il pianeta dell’amore, Venere, ha iniziato il suo transito nel segno dei Pesci. Ci sono quindi ottime notizie in ambito sentimentale soprattutto per tre segni zodiacali. Quali sono? Scopriamolo subito insieme:

Pesci: il primo segno che trarrà maggior beneficio in amore da questo evento astrologico è il segno dei Pesci. Per i nati quindi dal 20 febbraio al 20 marzo ottime notizie in arrivo, la vostra empatia sarà davvero super e vivrete dei momenti davvero indimenticabili con il partner. Molti di voi sentiranno anche che è arrivato il momento di fare il grande passo. Anche per i single le notizie sono davvero positive, sarete più affascinanti che mai e questo può essere davvero il periodo migliore per farvi avanti se c’è qualcuno che vi piace. Le stelle sono con voi, approfittatene!

il primo segno che trarrà maggior beneficio in amore da questo evento astrologico è il segno dei Pesci. Per i nati quindi dal 20 febbraio al 20 marzo ottime notizie in arrivo, la vostra empatia sarà davvero super e vivrete dei momenti davvero indimenticabili con il partner. Molti di voi sentiranno anche che è arrivato il momento di fare il grande passo. Anche per i single le notizie sono davvero positive, sarete più affascinanti che mai e questo può essere davvero il periodo migliore per farvi avanti se c’è qualcuno che vi piace. Le stelle sono con voi, approfittatene! Cancro: un altro segno che beneficerà del passaggio di Venere nel segno dei Pesci è il segno del Cancro, quindi tutti i nati dal 22 giugno al 22 luglio. L’anno per voi cancerini è iniziato piuttosto maluccio dal punto di vista sentimentale, sono stati mesi davvero complicati dove tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Piano piano però le cose cominciano a migliorare, Venere vi darà una mano in questo periodo anche se il top arriverà a partire da maggio. Quindi tenete duro, cercate di apprezzare le emozioni che vivrete in questo periodo e preparatevi a dei mesi davvero indimenticabili.

un altro segno che beneficerà del passaggio di Venere nel segno dei Pesci è il segno del Cancro, quindi tutti i nati dal 22 giugno al 22 luglio. L’anno per voi cancerini è iniziato piuttosto maluccio dal punto di vista sentimentale, sono stati mesi davvero complicati dove tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Piano piano però le cose cominciano a migliorare, Venere vi darà una mano in questo periodo anche se il top arriverà a partire da maggio. Quindi tenete duro, cercate di apprezzare le emozioni che vivrete in questo periodo e preparatevi a dei mesi davvero indimenticabili. Scorpione: infine il segno dello Scorpione è il terzo segno che sarà maggiormente influenzato positivamente dal transito di Venere in Pesci. Quindi ottime notizie anche per i nati dal 23 ottobre al 21 novembre. Questo periodo sarà all’insegna della passione, vivrete momenti davvero unici con il vostro partner. Anche per chi è single questo sarà un periodo che difficilmente dimenticherete, molti di voi conosceranno una persona davvero speciale. A patto ovviamente che non restiate chiusi in casa. Uscite, frequentate posti nuovi e vedrete che non ve ne pentirete!

Questi sono quindi i tre segni zodiacali che beneficeranno maggiormente del passaggio di Venere nel segno dei Pesci. E tu, appartieni a uno di questi tre segni?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

L’oroscopo di marzo 2024: le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali

Oroscopo Maya: di che segno zodiacale sei?