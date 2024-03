Oroscopo Maya, volete spere qual è l’animale che vi rappresenta? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti che cos’è l’oroscopo Maya e le caratteristiche di ogni segno zodiacale.

L’oroscopo Maya: che cos’è?

Quella dei Maya non solo è una civiltà molto antica, ma è anche conosciuta per la sua passione per l’astronomia. L’oroscopo Maya risale a ben 4.000 anni fa e non si basa sull’allineamento dei pianeti ma sui cicli lunari e sul calendario Maya, chiamato Tzolkin (calendario delle 13 lune), che è composto quindi da 13 cicli, differentemente quindi dalle nostre 12 mensilità. A ogni ciclo corrisponde quindi un animale guida che accompagna la persona per tutta la sua vita, la protegge e ne determina anche il carattere. Curiosi di sapere qual è il vostro animale guida? Adesso lo scoprirete!

L’oroscopo Maya: i segni zodiacali

Vediamo adesso insieme quali sono i segni zodiacali dell’oroscopo Maya e le loro caratteristiche:

Scimmia: dall’11 gennaio al 7 febbraio. I nati sotto al segno della Scimmia sono solitamente persone molto solari e divertenti e si impegnano sempre al massimo per ottenere i propri obiettivi. Amano viaggiare e conoscere gente nuova. Sono affini con i nati sotto al segno del Serpente e quello del Pavone.

dall’11 gennaio al 7 febbraio. I nati sotto al segno della Scimmia sono solitamente persone molto solari e divertenti e si impegnano sempre al massimo per ottenere i propri obiettivi. Amano viaggiare e conoscere gente nuova. Sono affini con i nati sotto al segno del Serpente e quello del Pavone. Falcone: dall’8 febbraio all’8 marzo. Chi è nato sotto a questo segno è un leader nato, sono persone dotate di un enorme carisma. Sono anche persone molto indipendenti. Sono affini con Serpente, Civetta e Lepre.

dall’8 febbraio all’8 marzo. Chi è nato sotto a questo segno è un leader nato, sono persone dotate di un enorme carisma. Sono anche persone molto indipendenti. Sono affini con Serpente, Civetta e Lepre. Giaguaro: dal 9 marzo al 5 aprile. I nati sotto a questo segno sono persone forti e decise e anche molto coraggiose. Amano le sfide e sono sempre pronti ad aiutare il prossimo. Segni affini Tartaruga, Pipistrello e Pavone.

dal 9 marzo al 5 aprile. I nati sotto a questo segno sono persone forti e decise e anche molto coraggiose. Amano le sfide e sono sempre pronti ad aiutare il prossimo. Segni affini Tartaruga, Pipistrello e Pavone. Cane: dal 6 aprile al 5 maggio. I nati sotto a questo segno sono persone spesso timide e introverse ma dotati di grande empatia. Sono anche saggi e generosi. Segni affini Serpente, Scorpione, Civetta e Lucertola.

dal 6 aprile al 5 maggio. I nati sotto a questo segno sono persone spesso timide e introverse ma dotati di grande empatia. Sono anche saggi e generosi. Segni affini Serpente, Scorpione, Civetta e Lucertola. Serpente: dal 4 al 31 maggio. I nati sotto a questo segno sono molto creativi, amano l’arte e la natura. Sono anche molto allegri e socievoli. Segni affini Cervo e Scimmia.

dal 4 al 31 maggio. I nati sotto a questo segno sono molto creativi, amano l’arte e la natura. Sono anche molto allegri e socievoli. Segni affini Cervo e Scimmia. Lepre: dal 1 giugno al 28 giugno. I nati sotto a questo segno sono persone molto socievoli e loquaci, ma anche molto ansiose. Segni affini Falcone e Civetta.

dal 1 giugno al 28 giugno. I nati sotto a questo segno sono persone molto socievoli e loquaci, ma anche molto ansiose. Segni affini Falcone e Civetta. Tartaruga: dal 19 giugno al 26 luglio. I nati sotto a questo segno sono persone molto riflessive e tranquille e spesso molto timide, ma anche molto caparbie. Segni affini Giaguaro, Serpente e Pipistrello.

dal 19 giugno al 26 luglio. I nati sotto a questo segno sono persone molto riflessive e tranquille e spesso molto timide, ma anche molto caparbie. Segni affini Giaguaro, Serpente e Pipistrello. Pipistrello : dal 27 luglio al 24 agosto. I nati sotto a questo segno sono persone che amano l’avventura e la libertà e hanno una grande autostima. Sono in genere dei leader. Segni affini Falcone, Giaguaro, Serpente e Pavone.

: dal 27 luglio al 24 agosto. I nati sotto a questo segno sono persone che amano l’avventura e la libertà e hanno una grande autostima. Sono in genere dei leader. Segni affini Falcone, Giaguaro, Serpente e Pavone. Scorpione: dal 25 agosto al 20 settembre. I nati sotto a questo segno sono persone molto intelligenti e anche molto empatiche. Inoltre amano stare al centro dell’attenzione. Segni affini Cane e Lucertola.

dal 25 agosto al 20 settembre. I nati sotto a questo segno sono persone molto intelligenti e anche molto empatiche. Inoltre amano stare al centro dell’attenzione. Segni affini Cane e Lucertola. Cervo: dal 21 settembre al 18 ottobre. I nati sotto a questo segno sono persone molto gentili, creative e sensibili. Amano la tranquillità e la natura. Segni affini Serpente, Tartaruga e Scimmia.

dal 21 settembre al 18 ottobre. I nati sotto a questo segno sono persone molto gentili, creative e sensibili. Amano la tranquillità e la natura. Segni affini Serpente, Tartaruga e Scimmia. Civetta : dal 19 ottobre al 15 novembre. I nati sotto a questo segno amano stare al centro dell’attenzione, ma sono anche persone molto sensibili che amano aiutare il prossimo. Segni affini Falcone, Lepre e Pavone.

: dal 19 ottobre al 15 novembre. I nati sotto a questo segno amano stare al centro dell’attenzione, ma sono anche persone molto sensibili che amano aiutare il prossimo. Segni affini Falcone, Lepre e Pavone. Pavone: dal 16 novembre al 13 dicembre. I nati sotto a questo segno sono persone molto sicure di sé e amano mettersi alla prova. Sono anche molto creativi. Segni affini Giaguaro, Tartaruga e Pipistrello.

dal 16 novembre al 13 dicembre. I nati sotto a questo segno sono persone molto sicure di sé e amano mettersi alla prova. Sono anche molto creativi. Segni affini Giaguaro, Tartaruga e Pipistrello. Lucertola: dal 14 dicembre al 10 gennaio. I nati sotto a questo segno sono persone molto flessibili, che si sanno adattare a tante situazioni diverse. Sono anche molto decise. Segni affini Giaguaro, Tartaruga e Scorpione.

