La Val Gardena (Grödnertal) è senza ombra di dubbio una delle valli più conosciute di tutto l’alto Adige e ogni anno vede l’arrivo di moltissimi visitatori italiani e stranieri, attirati dalle sue bellezze naturali, dalle sue incantevoli località, dalle sue tradizioni e dalla squisita ospitalità altoatesina.

Circondano questa estesa valle alpina le bellissime Dolomiti di Gardena. Particolarmente noti sono i suoi tre principali centri abitati: Ortisei (St. Ulrich in Gröden), Selva di Val Gardena (Wolkenstein in Gröden) e Santa Cristina Valgardena (St. Christina in Gröden). La valle è percorsa dal Rio Gardena che bagna questi tre centri ed è lungo circa 25 km.

Non c’è una stagione migliore di un’altra per soggiornare in questo territorio perché ogni periodo dell’anno ha qualcosa di diverso e di suggestivo da offrire e ora che l’estate è giunta a termine vogliamo descrivervi quanto può essere gratificante pianificare una vacanza da queste parti nella stagione autunnale.

Dove soggiornare in Val Gardena?

Il primo suggerimento che vogliamo darvi è quello di prenotare il vostro soggiorno in questo magnifico hotel a Santa Cristina in Val Gardena, il Dosses Hotel, un 4 stelle superior che offre ai suoi visitatori servizi wellness di livello eccezionale. Fra i tanti si ricordano la sauna finlandese, la biosauna alpina, il bagno turco, la fontana di ghiaccio, l’idromassaggio e la maxi shower in grotta. A disposizione c’è anche una piscina panoramica esterna riscaldata a 30 °C in estate e a 30 °C in inverno: potrete immergervi e ammirare lo splendido panorama dolomitico che vi circonda. Potrete anche provare, con un contributo spesa, la Beauty Lounge Armonia dove è possibile richiedere massaggi e trattamenti wellness. La connessione wi-fi è disponibile in tutta la struttura e chi viaggia con bambini al seguito può utilizzare il “Paradiso dei Bambini Dosses”. Da menzionare anche la squisita offerta enogastronomica che combina la tradizione altoatesina con i gusti della cucina mediterranea.

La Val Gardena in Autunno

Nel corso dell’autunno si possono ammirare i tanti colori che caratterizzano la natura in questa stagione: giallo, arancione, rosso e marrone: il viraggio dei colori delle foglie è uno spettacolo bellissimo. È uno dei momenti più belli per ammirare i panorami. Il clima è piacevole e ancora c’è tempo per bellissime escursioni a piedi prima di lasciare il passo all’inverno. Chi viaggia con bambini al seguito potrebbe per esempio recarsi nella Val d’Anna, nei pressi di Ortisei. Si possono ancora fare lunghe “tirate con la bici” o giocare a golf sui 60 ettari del Golf club San Vigilio Siusi.

Gli amanti delle emozioni forti possono invece cimentarsi con il parapendio, salendo sul Col Rodella oppure sullo Spitzbühel nell’Alpe di Siusi o su uno dei tanti altri punti di lancio disponibili nella Val Gardena e nei suoi dintorni.

Si possono anche fare diverse gite visitando le varie località della Valle, come Ortisei, Santa Cristina e Selva o magari possiamo recarci un po’ più lontano, magari nell’affascinante Castelrotto. Oppure visitare alcuni dei castelli gardenesi come per esempio Castel Gardena, il Castello di Wolkenstein o il Castello medievale di Stetteneck.

Che aspettate dunque a provare la magia dell’autunno in Val Gardena?