Abbiamo letto diverse volte che Emma Marrone e Stefano De Martino erano tornati insieme ma in realtà non era vero. Le ultime indiscrezioni però fanno pensare che possa esserci davvero un ritorno di fiamma. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Tutte le volte che abbiamo letto ‘Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati insieme’ e non era vero

La storia d’amore tra la cantante Emma Marrone e il conduttore televisivo e ballerino Stefano De Martino è nata nel 2009, quando entrambi erano allievi nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Emma e Stefano sono stati insieme per circa tre anni, nel 2012 è arrivata la notizia della loro rottura. Poco dopo Stefano De Martino si è fidanzato con Bélen Rodriguez. Nel corso degli ultimi sono circolate spesso voci sul presunto ritorno di fiamma tra Emma e Stefano, ma ogni volta non era vero. Non tanto tempo fa Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi“, in cui è tornato a parlare della sua storia con Emma: “devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Emma col senno di poi credo ci abbia guadagnato. Con lei ho un bel rapporto. Ci siamo incontrati e messi insieme che eravamo ragazzini. Però abbiamo camminato insieme e condiviso una bella parte della vita. Erano anni intensi per entrambi. Ci sentiamo spesso ed è bello questo. Quando dico che tra me e lei c’è una bella intesa è verissimo”.

Emma Marrone avvistata a casa di Stefano De Martino: ritorno di fiamma?

Dopo l’ennesima rottura con la showgirl argentina Bélen Rodriguez, che sembra avere una nuova relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, Stefano De Martino pare esserci riavvicinato molto alla sua ex storica, ovvero Emma Marrone. I due sono stati infatti avvistati insieme. La notizia è stata riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che parla appunto di un riavvicinamento tra i due. Emma sarebbe sbarcata a Capri insieme a due amici, per passare le vacanze estive. Emma avrebbe poi raggiunto Stefano De Martino nella sua casa di Posilippo, Napoli. Per quello che si sa adesso l’incontro tra i due potrebbe essere solamente un incontro tra amici, De Martino ha infatti detto più volte che lei e Emma erano in ottimi rapporti e che comunque si sentivano spesso.

Secondo Fabrizio Corona Stefano De Martino si vedrebbe in realtà con un’altra donna: “lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”. Corona ha anche aggiunto che i due sembravano molto sereni. Nel frattempo Bèlen Rodriguez si troverebbe in vacanza sull’Isola di Albarella, insieme a Elio Lorenzoni. Sembra ormai certo che tra Stefano De Martino e Bèlen Rodriguez sia davvero finita, almeno per il momento, per il resto bisognerà solo aspettare e vedere se il conduttore napoletano ha davvero un’altra storia.