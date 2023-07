Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Emma Marrone e Tony Effe si starebbero frequentando. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Emma Marrone e Tony Effe si sono fidanzati? L’indiscrezione circola sul web

La cantante Emma Marrone e il rapper Tony Effe hanno da poco rilasciato la canzone “Taxi sulla luna” che è pronta a diventare un vero e proprio tormentone estivo. I due si sono esibiti insieme sul palco del Battiti Live e in molti hanno pensato che tra i due ci possa essere una relazione, visto il grande affiatamento visto sul palco. Un fan ha voluto, attraverso un video su TikTok, porre una domanda a Emma stesa, chiedendole appunto se tra lei e Tony Effe ci fosse una relazione sentimentale: “Ragazzi, comunque io devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio. Emma rispondi sotto a questo video e dimmi: ‘Sì tesoro, sto girando il mondo con Tony Effe.” La risposta della cantautrice toscana non si è fatta attendere, mettendo così fine alle indiscrezioni e chiarendo la situazione con il rapper. Queste le parole di Emma: “ciao tesoro, no, non ci esco, è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui.”

Quindi la risposta alla domanda se Emma Marrone e Tony Effe siano fidanzati è no, nonostante i tanti rumors i due hanno solamente un bellissimo rapporto lavorativo e una amicizia molto affiatata.

Poco tempo fa anche il rapper italiano Wayne Santana durante una diretta su Instagram aveva fatto una battuta tirando in ballo Tony Effe. Un utente ha rilasciato un commento chiedendoli “ma Tony Effe si sta sc****do Emma Marrone?” Il rapper ha dato una risposta davvero infelice: “oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro”. Questo commento ha fatto giustamente andare su tutte le furie i fan di Emma Marrone, che sono intervenuti commentando quanto successo e criticando fortemente le parole del rapper, parole che poteva certamente evitare di dire.

Emma Marrone è single?

Smentito quindi il presunto flirt con il rapper Tony Effe, Emma Marrone sembrerebbe quindi essere single. Qualche settimana fa, la cantautrice vincitrice della nona edizione di “Amici” di Maria De Filippi nel 2010, aveva parlato in una intervista con Michele Murgia per “Vanity Fair” della sua situazione sentimentale. Queste sono state le parole della cantautrice: “per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile. Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro, nel frattempo, siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile.” Al momento quindi sembra proprio che la cantautrice nativa di Firenze sia single.