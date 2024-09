Dolce & Gabbana ha lanciato il primo profumo per cani. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Profumo per cani? Oggi c’è!

Le fragranze per animali esistono da diversi anni, ma adesso una delle case di moda più importanti al mondo, ha lanciato il suo primo profumo per cani, chiamato Fefé, sicuro e fresco per i nostri amici a quattro zampe. E’ stato proprio l’amore che un padrone ha per il proprio cane ha ispirare la Maison nel creare questa fragranza che risulta come una esperienza olfattiva per il cane ma anche per il suo padrone. Quindi, come detto, le fragranze per cani non sono una novità, ma il fatto che facciano il loro ingresso nel mondo della moda di lusso sì. Vediamo ora di saperne di più sul profumo per cani di Dolce & Gabbana.

Profumo per cani: Dolce & Gabbana e la fragranza Fefé

Come abbiamo appena visto, la nota Maison Dolce & Gabbana ha da poco lanciato il primo profumo per cani che ha preso il nome dal cane di Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, ovvero Fefé. Si tratta di una fragranza raffinata, fresca soprattutto sicura, è infatti senza alcol e quindi rispettoso sia della cute che degli occhi dei nostri cani. Il profumo ha ricevuto la certificazione “Safe pets cosmetics” ed è stato inoltre sottoposto all’approvazione di etologi, veterinari e proprietari, e anche da alcuni casi che pare abbiano gradito molto questo profumo. Si tratta quindi di un prodotto sicuro per i nostri compagni di vita. Il profumo Fefé è in vendita dallo scorso 1 di agosto al costo di circa 100 euro.

Profumo per cani: come si usa la fragranza Fefé di Dolce & Gabbana?

Come appena detto, dallo scorso mese di agosto è in vendita il profumo per cani Fefé di Dolce & Gabbana, dedicato appunto ai nostri amici cani. Come recita lo spot del profumo, Fefé non è solo un cane ma è un rappresentante di tutti i cani che riempiono la vita dei propri padroni, donando loro amore incondizionato e gioia. Dolce & Gabbana hanno quindi pensato di lanciare il primo profumo per cani perché anche loro meritano di ricevere qualche coccola lussuosa. Il profumo, come detto, è sicuro e approvato anche dai veterinari. Ma ecco la descrizione della fragranza sul sito ufficiale di Dolce & Gabbana : “Dolce & Gabbana Fefé è la prima mist profumata alcohol free del brand dedicata ai cani. Una creazione olfattiva in cui spicca il caldo sentore di Ylang Ylang, il tocco pulito e avvolgente di Muschio e i tratti legnosi e cremosi del Sandalo”. Ma, come si usa questo profumo? Basta semplicemente spruzzare la fragranza sulle mani o sulla spazzola per passarla poi sul pelo del cane, dalla testa alla cosa evitando muso e naso. Volendo lo si può spruzzare anche direttamente sul corpo dell’animale, evitando sempre muso e naso. La fragranza non irrita e sarà per il vostro cane una piacevolissima esperienza olfattiva.