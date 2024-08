Cosa leggere in spiaggia sotto l’ombrellone? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 5 libri spicy super consigliati.

5 libri spicy da leggere sotto l’ombrellone

Per tante di noi è tempo finalmente di partire per le tanto agognare vacanze estive. Il mare è da sempre la metà preferita dalla maggior parte degli italiani. Nella nostra borsa mare, oltre alle cose essenziali come crema solare e telo, non può proprio mancare un buon libro. Spesso si pensa che in spiaggia, col caldo, non sia il periodo giusto per leggere romanzi spicy, ma in realtà non è così e anche sdraiate sul lettino o sul telo mare sotto all’ombrellone, possiamo immergersi in storie hot. Se anche voi siete alla ricerca di un libro spicy, adesso andremo insieme a vederne 5 super consigliati.

5 libri spicy dal leggere sotto l’ombrellone: i titoli consigliati

Eccoci qui per vedere scoprire insieme quali sono 5 libri spicy super consigliati per essere letti in spiaggia sotto l’ombrellone:

“Ugly Love” di Coleen Hoover: si tratta di un libro del 2014 di una delle autrici più amate in assoluto. La protagonista, Tate Collins, si trasferisce a casa del fratello e qui si imbatte nell’affascinante vicino di casa, Miles Archer. I due si trovano costretti a trascorrere del tempo assieme, in quanto Miles è amico del fratello. L’attrazione fisica è tanta e i due decidono di iniziare una relazione fisica con due regole precise: non parlare del passato e non aspettarsi un futuro insieme. Ci riusciranno? “Twisted Love” di Ana Huang: libro del 2021. Alex Volkov è un diavolo dall’aspetto angelico, tormentato da un passato da cui non può sfuggire. Quando gli viene affidata la sorella del suo migliore amico, Ava Chen, Alex sperimenta un sentimento che non aveva mai provato. L’amore imprevisto che nascerà tra loro porterà alla luce diversi segreti che potrebbero finire col travolgerli. “Lolita” di Vladimir Nabakov: è forse il primo romanzo spicy che viene in mente ma, se non lo avete ancora letto, è ora di farlo. Piccante è piccante ma è anche un libro scritto molto bene. Parla della relazione tra un professore attempato e una ragazzina. “Facciamo finta che mi ami” di Elena Armas: è il fenomeno romantico di TikTok con ben 100milioni di visualizzazioni. Catalina Martin è più imbranata che mai e quando scopre che il suo ex sarà presente al matrimonio della sorella con la splendida fidanzata, dice a tutti che anche lei arriverà con il suo splendido nuovo fidanzato. Il problema è che non esiste. Cosa farà Catalina? “L’amante di Lady Chatterley” di David H. Lawrence: è un classico della letteratura, narra la relazione passionale tra Connie Chatterley, moglie del nobile Connors, è il guardacaccia Mellors.

5 libri spicy da leggere sotto l’ombrellone: cosa si intende per “spicy”?

Abbiamo appena visto quelli che sono 5 libri spicy consigliati da leggere sotto l’ombrellone ma, cosa si intende con il termine “spicy“? In italiano “spicy” significa speziato ma si intende anche hot, ovvero bollente, in senso figurato erotico. I libri spicy sono quindi quei libri che contengono dettagli piccanti.