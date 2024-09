La borraccia termica è l’accessorio must have di ogni stagione, oggi è diventato anche un accessorio super glam. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quale scegliere.

La borraccia termica: bella e utile

Se c’è un accessorio che non possiamo proprio non avere è la borraccia termica, utilissima in ogni stagione. In estate per avere acqua fresca sempre a disposizione e, con il caldo e l’afa degli ultimi anni, guai a non averne, in inverno per avere tè o caffè bello caldo da portarsi dietro. Oggi, inoltre, il thermos è anche un accessorio super cool e super glam, basta vedere quanti ce ne sono sul mercato e non solo in tinta unita ma anche con disegni e scritte davvero super cool. Siamo di fronte a una vera e propria mania, anche le caleb non possono proprio fare a meno di sfoggiare la propria borraccia termica, come ad esempio Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Hilary Duff e Olivia Wilde. Detto ciò, se non ne avete ancora una o volete acquistarne un’altra, andiamo adesso a vedere insieme qualche consiglio utile che può aiutarvi nella scelta.

La borraccia termica: quale scegliere?

Come abbiamo appena visto, la borraccia termica oggi non è solamente un accessorio super utile per mantenere i liquidi freddi o caldi, ma è un vero e proprio accessorio di stile. Ma quale borraccia termica scegliere? Bisogna valutare due parametri, ovvero la capacità e il materiale. Per quanto riguarda la scelta della capacità, dipende molto dallo scopo per cui volete utilizzare la borraccia termica, se siete abituati a fare ad esempio lunghe passeggiate, o comunque a stare via da casa tante ore il consiglio è optare per thermos da 1.000 ml. Altrimenti ci sono quelli da 500 ml e quelli da 750 ml. Per quanti invece riguarda la scelta del materiale, al fine di avere una maggiore capacità termica:

Acciaio Inox : è la scelta migliore e quasi la maggior parte delle borracce termiche sono proprio in acciaio inox. Hanno un’ottima resistenza e un elevato isolamento termico, inoltre sono spesso ecosostenibili.

: è la scelta migliore e quasi la maggior parte delle borracce termiche sono proprio in acciaio inox. Hanno un’ottima resistenza e un elevato isolamento termico, inoltre sono spesso ecosostenibili. Alluminio : è molto più leggera, però la sua capacità termica è inferiore, quindi è da preferire nel caso in cui abbiate bisogno di tenere freddi o caldi i liquidi per poco tempo.

: è molto più leggera, però la sua capacità termica è inferiore, quindi è da preferire nel caso in cui abbiate bisogno di tenere freddi o caldi i liquidi per poco tempo. Vetro : sono ecologiche, riciclabili e prive di sostanze chimiche però non hanno un’elevata capacità termica quindi non sono adatte per conservare a lungo la temperatura ideale.

: sono ecologiche, riciclabili e prive di sostanze chimiche però non hanno un’elevata capacità termica quindi non sono adatte per conservare a lungo la temperatura ideale. Plastica: sono quelle più economiche ma non hanno capacità termica, quindi sono le meno consigliate, anche dal punto di vista della sostenibilità.

La borraccia termica: l’estetica

Dopo aver fatto il punto su capacità e materiale, anche la scelta estetica è importante proprio perché, come detto, oggi le borracce termiche sono un vero e proprio accessorio da sfoggiare. Addio quindi ai classici thermos neri o comunque monocolore, via libera a quelli super colorati, a quelli con scritte super cool, a quelli con disegni, fino ad arrivare a quelli con loghi. Maison come Prada e Dolce & Gabbana hanno infatti lanciato sul mercato i loro thermos griffati.