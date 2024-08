Cosa mettere nella borsa mare? Cosa non può proprio mancare? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Borsa mare: le cose da mettere e che non possono mancare

Per tanti di noi è arrivato il tempo di partire per le tante agognate vacanza estive. Il mare è da sempre la metà preferita ma, quali sono le cose indispensabili da mettere nella borsa mare? Cos’è che non può proprio mancare? Le borse da spiaggia sono pratiche e funzionali e ci consentono di portarsi dietro tutto il necessario affinché la nostra giornata sulla spiaggia possa essere il più piacevole possibile. Ci sono alcune cose che non possono proprio mancare, dal telo a alla crema solare, indispensabile per la nostra salute. Andiamo adesso a vedere insieme 10 cose da mettere nella nostra borsa mare.

Borsa mare: 10 cose indispensabili che non possono mancare

Come abbiamo appena detto, ci sono cose indispensabili, dei veri e propri must have che non possono proprio mancare nella nostra borsa mare. Vediamone adesso insieme 10:

Crema solare: vietato andare in spiaggia senza la crema solare, possibilmente con fattore di protezione da 30 in su. I raggi UV sono dannosi per la nostra pelle, oltre a causare arrossamenti, eritemi e scottature, possono anche portare a tumori della pelle. Quindi guai a non portarla dietro e a non spalmarsela più volte nel corso della giornata. Telo mare: altro oggetto essenziale, sia per metterlo sul lettino sia direttamente sulla spiaggia. In commercio ce ne sono di vari tipi, da quelli antisabbia, a quelli in microfibra a quelli in spugna. Thermos: bere tanta acqua è sempre importante, in estate ancora di più. Quindi è bene mettere nella borsa mare un thermos per potere bere acqua fresca tutto il giorno. Occhiali da sole: anche i nostri occhi hanno bisogno di essere protetti dal sole, quindi guai a non portarsi dietro un paio di occhiali da sole. Infradito: spesso c’è chi le mette direttamente da casa/albergo eccetera, ma se non è così ricordatevi di metterle nella borsa mare. Del resto, sono loro le calzature tipiche dell’estate! Prodotti beauty: protettori per capelli, perché sì, anche la nostra chioma soffre alla troppa esposizione al sole, spazzola o pettine per sciogliere subito i nodi dopo il bagno e un fiocco per legarsi nel caso i capelli. Scarpe da scoglio: al fine di non farsi male ai piedi, le scarpette da scoglio sono indispensabili, anche per entrare in acqua nel caso ci siano sassi invece che la sabbia. Cappelli di paglia: è il cappello dell’estate, chic e utilissimo per proteggere la nostra testa dal sole. Ideale quando ad esempio si vogliono fare lunghe passeggiate sulla sabbia. Pochette impermeabile: utilissima per metterci dentro smartphone e documenti ed evitare che si bagnino. Passatempo: un buon libro, un gioco tascabile, auricolari per ascoltare musica, insomma almeno un passatempo va portato dietro!

Borsa mare: quale scegliere?

Tra le borse di tendenza per l’estate 2024 ci sono quelle di paglia, perfette ad esempio da portare in vacanza, in spiaggia e al mare. Versatili, capienti e dal sapore di estate, le straw bags sono la scelta perfetta come borsa mare. A cesto, a secchiello, maxi, ce ne sono tantissime e tutte perfette per andare in spiaggia!