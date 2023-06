Irina Shayk è una delle supermodelle più amate e seguite di tutti i tempi. La sua bellezza è indescrivibile e le passerelle di alta moda la desiderano, dalla prima all’ultima. La modella russa ha sfoggiato di recente sui social un micro bikini total black, diventato già tendenza assoluta per l’estate 2023. Il web, ovviamente, è letteralmente impazzito.

Tendenze moda estate 2023, Irina Shayk lancia il micro bikini e fa impazzire il web

Icona assoluta di tutte le passerelle mondiali, Irina Shayk ha deciso di condividere con i suoi follower qualche scatto estivo, facendo venire voglia di relax e di mare. La supermodella russa ha fatto impazzire il web con le sue fotografie che la ritraggono più bella e sexy che mai con indosso un micro bikini nero, perfetto per l’estate 2023. 37 anni, la modella di Victoria’s Secret si è mostrata ai follower in una forma che dire strepitosa è dire poco. Addominali scolpiti, fisico asciutto e una bellezza sempre più indescrivibile.

Il micro bikini scelto da Irina Shayk è il modello che andrà per la maggiore durante la stagione estiva: due pezzi total black, dove il reggiseno altro non è che un triangolo senza ferretto con lacci dietro la schiena e dietro la nuca. Il pezzo sotto, invece, è un tanga molto sgambato con taglio a V, caratterizzato da alcuni intrecci che mettono in risalto l’ombelico e la silhouette.

Il costume scelto dalla modella è minimal ma di un fortissimo impatto estetico: gli intrecci e i dettagli cut out del tanga sono sensuali e allo stesso tempo di grandissima tendenza. La moda per l’estate 2023 è stata lanciata, quindi non resta che trovare il micro bikini più adatto e sfoggiarlo proprio come ha scelto di fare lei.

Non ci sono decorazioni, non ci sono applicazioni, non c’è nulla di stravagante: un due pezzi micro, i cui dettagli fanno la differenza e garantiscono un effetto decisamente “wow”.

Come abbinare il micro bikini di Irina Shayk per essere in tendenza nell’estate 2023

Abbinare il micro bikini sfoggiato sui social da Irina Shayk non è così difficile. La supermodella lo ha mostrato in tutta la sua semplicità davanti allo specchio, senza nessun altro capo abbinato e con i piedi lasciati nudi, come fosse appena uscita dall’acqua o dopo una doccia rinfrescante. Adatto alla spiaggia e all’estate 2023, il micro bikini della super modella russa può però essere abbinato a un copri-costume in crochet, a una gonna pareo o ad ampi pantaloni leggeri di lino comodi e pratici per la spiaggia. Ai piedi ciabattine classiche, infradito o un sandalo flat minimal. Il nero del micro bikini, poi, sta bene con tutto. Una volta arrivate in spiaggia, sarete pronte per sfoggiare il modello da voi selezionato: il triangolo intrecciato e il tanga con taglio a V e dettagli cut out faranno di voi la vera tendenza per l’estate 2023. Se invece avete voglia di un caffè al bar o di un aperitivo al tramonto, indossate il vostro pantalone ampio o il vostro abito in crochet: il micro bikini sarà comunque visibile e sarete sempre pazzesche.