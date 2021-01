Bellissima top model russa dagli occhi di ghiaccio, l’abbiamo vista esordire anche come attrice. Ma Irina Shayk è stata soprattutto al centro dell’attenzione della cronaca rosa per le sue relazioni amorose con personaggi dello sport e del cinema molto amati.

Scopriamo di più, non solo sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita privata e la sua infanzia non proprio semplice.

Chi è Irina Shayk

Nata in Russia, precisamente a Emanzelinsk, il 6 gennaio 1986 Irina è la minore di due figlie. Il padre, di origine tartara, era un minatore di carbone, mentre la madre un’insegnate di musica russa, passione che trasmette alla figlia. A 6 anni infatti Irina inizia a suonare il pianoforte e a 9 si iscrive ad una scuola di musica, che lascia a 16 anni.

La vita di Irina è segnata da un’importante e precoce perdita quando la ragazzina ha solo 14 anni. La Shayk rimane infatti orfana di padre, venuto a mancare a causa delle complicazioni di una polmonite. Da quel momento in poi la condizione economica della famiglia di Irina peggiora, ma la madre e la nonna paterna si impegnano per garantire alle due ragazze un futuro.

L’esordio come top model e l’esperienza come attrice

Dopo il liceo e dopo aver lasciato gli studi di musica, Irina intraprende gli studi di marketing. Nel frattempo però, la ragazza inizia ad affacciarsi al mondo della moda, nel 2004 infatti partecipa ad un concorso di bellezza, vincendolo. Lì viene notata da un’agenzia di modelle che le apre la strada.

Già dall’anno successivo infatti è un susseguirsi di copertine, fino a diventare volto di importanti brand come Intimissimi, di cui diventa anche ambasciatrice ufficiale, Guess e Victoria’s Secret. Dopo aver sfilato a Parigi per Givenchy, l’edizione russa del magazine Maxim la elegge donna più sexy del pianeta. Irina Shayk esordisce anche al cinema. Nel 2014 vediamo infatti la top model sul grande schermo per interpretare la moglie di Hercules, nel film “Hercules – il guerriero”, al fianco di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock.

Due relazioni importanti

Irina Shayk ha attirato l’attenzione del gossip per via delle sue relazioni amorose. Famosissima quella con il calciatore Cristiano Ronaldo, durata 5 anni, con cui ha anche posato per la copertina dell’edizione spagnola di Vogue. Nel 2015 invece inizia una relazione con l’attore Bradley Cooper. Un anno dopo la coppia annuncia di aspettare una bambina, Lea de Seine Shayk Cooper, che viene alla luce nel marzo 2017.

Irina e Bradley mettono fine alla loro relazione nel giugno 2019, dopo 4 anni di relazione. La coppia era finita sotto i riflettori, nonostante la loro nota riservatezza con il debutto del film di successo “A star is born”, diretto e recitato da Cooper stesso, accanto alla star musicale Lady Gaga. L’attore e la cantante lavorando sotto stretto contatto, si sono fatti notare da fan e riviste, causando non pochi problemi alla vita sentimentale della coppia Shayk-Cooper. L’intesa tra i due nel film stesso e durante la consegna degli Oscar era così evidente da dare adito a numerosissime voci di una possibile relazione, comunque smentita dalla stessa Lady Gaga.

Curiosità su Irina Shayk

Nel nostro paese Irina è diventata famosa grazie ad una pubblicità di Intimissimi in cui si mostrava incredibilmente sensuale. Alcuni banner esposti nelle città infatti, erano così provocanti…da provocare alcuni incidenti stradali!

Il segreto di Irina Shayk per mantenersi in forma è nello Jiu Jitsu. La modella preferisce praticare questa arte marziale giapponese, al posto dei soliti esercizi cardio.