Greta Rossetti, una delle tentatrice dell’ultima edizione di “Temptation Island” ha risposto alle provocazioni di Petra Vatiero. Cosa ha detto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island, Greta Rossetti risponde alle provocazioni di Perla Vatiero: cosa ha detto?

L’undicesima edizione del reality dei sentimenti più seguito e amato d’Italia, ovvero “Temptation Island” si è conclusa qualche settimana fa. Tra le coppie che hanno partecipato al programma condotto fa Filippo Bisciglia e ambientato in un resort di lusso in Sardegna, vicino a Cagliari, alcune hanno deciso di porre fine alla loro relazione, come Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che stavano insieme da cinque anni. Durante la permanenza sull’Isola, Mirko si è invaghito di una delle tentatrici, Greta Rossetti, con la quale ha iniziato una relazione non appena uscito dal programma. L’ex tentatrice Greta, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha condiviso diversi momenti con Mirko, facendo appunto intendere che tra loro due le cose procedono a gonfie vele. Negli scorsi giorni, inoltre, Greta ha aperto la box di domande su Instagram, per rispondere appunto alle domande da parte dei suoi follower, la maggior parte incentrata sul suo percorso a “Temptation Island”, su come sta procedendo la relazione tra lei e Mirko e su come ha reagito alle provocazioni dell’ex fidanzata del giovane, Perla Vatiero. Come ha risposto Greta? Scopriamolo insieme.

Temptation Island: la reazione di Greta Rossetti alle provocazioni di Perla

Come abbiamo detto in precedenza, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati al termine di “Temptation Island“. Perla ha iniziato a frequentare il tentatore Igor, mentre Mirko ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti. Mirko e Greta sembrano molto innamorati, tanto che qualche giorno fa l’ex tentatrice ha pubblicato un video su Instagram, nel quale si vedevano lei e Mirko scambiarsi coccole e baci in macchina. Durante la reunion tra alcuni fidanzati e tentatori che si è svolta a Roma, Perla Vatiero e Francesca Sorrentino hanno pubblicato un video su Instagram, divenuto subito virale. Nel video le due ex fidanzate hanno replicato il video tra Greta e Mirko in auto, e si sono anche scambiate un bacio. Il video è sembrata proprio una provocazione di Perla al suo ex fidanzato Mirko e alla nuova compagna Greta Rossetti. Ma, come ha reagito quest’ultima? Alcuni fan le hanno proprio chiesto nel box di domande come ha reagito al video di Perla e Francesca e se pensasse che fosse rivolto proprio a lei e Mirko. Greta ha risposto così alla domanda: “non penso assolutamente niente. Faccio fare alle persone quello che le fa star meglio. Secondo me è un video tra di loro semplicissimo, non riferito a me. Poi magari mi sbaglio”. Greta ha poi aggiunto che non le importerebbe se invece il video fosse proprio una frecciatina nei suoi confronti, come hanno pensato in molti. Inoltre ha detto anche che non ha paura che Perla possa tornare con Mirko, perché solitamente non ha paura di queste cose ma preferisce vivere alla giornata e dare sempre il meglio di lei a chi le sta accanto.