Wanda Nara ha raccontato il momento in cui ha appreso di essere malata. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la showgirl argentina.

“Sto per morire e non me lo dicono”: come ha scoperto la malattia Wanda Nara

I media argentini, da alcune settimane, hanno iniziato a diffondere la notizia che Wanda Nara fosse malata di leucemia, nonostante la diagnosi sia arrivata solamente giovedì scorso. Il giornalista Angel De Brito ha parlato della lunga chiacchierata avvenuta con la moglie di Mauro Icardi, alla quale è crollato il mondo addosso dopo la diagnosi. Wanda Nara sarebbe affetta da una grave malattia del sangue, il giornalista ha detto che sarà lei stessa, quando sarà pronta, a rivelare i dettagli della malattia. Wanda Nara, nonostante abbia un medico che la segue da quindici anni a Milano, continuerà la cura in Argentina, una cura che sarà molto lenta. La showgirl argentina sarebbe molto soddisfatta di come stanno lavorando i medici in Argentina. Wanda Nara ha raccontato al giornalista gli attimi in cui ha scoperto di essere malata, un momento di impatto emotivo fortissimo, che ha gettato nello sconforto sia lei sia i suoi familiari. Queste le parole di Wanda Nara: “sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo, è stata dura perché nessuno mi ha detto niente, non hanno confermato la diagnosi e l’ho scoperto in TV.” Wanda ha fatto poi ulteriori esami: “ho fatto altri cinque esami, i medici non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso è stato solamente giovedì scorso. All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente.” Wanda Nara ha poi aggiunto che inizialmente voleva saltare gli esami di routine previsti prima di tornare in Turchia, invece fortunatamente li ha fatti fare.

Wanda Nara e la scoperta della malattia: “Mauro voleva lasciare il calcio”

Wanda Nara, quando ha scoperto la malattia, ha detto che suo marito, il calciatore del Galatasaray ex Inter Mauro Icardi voleva lasciare il calcio: “Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito”. Icardi quindi, che è appena stato riscattato dal Galatasaray, era pronto a tutto pur di stare accanto alla moglie, durante tutto il percorso delle cure. La coppia, insieme alle due figlie Francesca e Isabella e ai due figli avuti dalla showgirl argentina con Maxi Lopez, Costantino e Benedicto, mentre il più grande, Valentino, è rimasto col padre in Argentina, nelle ultime ore è tornata a Istambul, dove ha ricevuto un’accoglienza incredibile. I tifosi del Galatasaray hanno esposto uno striscione per Wanda Nara: “Wanda Nara, guarisci presto“. Un gesto, quello dei tifosi turchi, che sicuramente potrà essere d’aiuto alla moglie di Mauro Icardi per affrontare al meglio il lungo percorso per guarire dalla malattia che l’ha colpita.