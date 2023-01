Riparano dal freddo e dalla pioggia, donano un tocco in più all’outfit scelto, ci si può sbizzarrire su colore e tessuto: sono gli stivaletti, le scarpe ideali soprattutto per la città, con o senza tacco a seconda del proprio stile.

Stivaletti con o senza tacco per la città: moda e comodità

Esistono tantissimi modelli di stivaletti da donna, con o senza tacco, tutti da sfoggiare tra le vie delle metropoli italiane. Quando arriva il momento di scegliere quali scarpe abbinare a un determinato outfit, quindi, bisogna tenere conto di tutta una serie di aspetti, a partire dall’occasione in cui si indossano e soprattutto dal luogo. Durante l’inverno è essenziale scegliere delle scarpe che riescano a tenere al riparo dal freddo e dalla pioggia, e che siano anche comode per la città. I vari modelli di stivaletti sono adatti alle situazioni casual ma anche a quelle più formali ed eleganti. Per la vita di tutti i giorni in città, che porta a muoversi per andare a lavorare, per andare a fare la spesa, magari prendendo mezzi pubblici e percorrendo strade a piedi, la comodità è fondamentale, per cui solitamente le donne scelgono degli stivaletti senza tacco, che possano essere più pratici, rimanendo lo stesso alla moda. Nelle situazioni più eleganti, al contrario, molte donne preferiscono indossare i tacchi, per sentirsi più femminili. Tutto dipende anche dal vestito che si intende indossare e dai colori dell’outfit, ma fortunatamente esistono tantissimi modelli tra cui poter scegliere, basandosi sui propri gusti personali e sulle proprie esigenze.

Stivaletti da donna: femminili, versatili e alla moda

Gli stivali sono i compagni perfetti per la stagione invernale, soprattutto quelli in pelle o in camoscio, magari nei toni scuri, che riescono a rivelarsi adatti a ogni occasione. Esistono moltissimi tipi di stivaletti da donna, da quelli che arrivano al ginocchio a quelli che si fermano alla caviglia, passando per quelli ancora più alti, che arrivano a metà coscia. Per quanto riguarda i tacchi, tutto dipende dalle abitudini e dalle esigenze della donna che decide di indossarli. Esistono stivaletti abbastanza bassi, con il tacco che non supera i 5 centimetri, che vengono scelti soprattutto quando si vuole slanciare un minimo la figura ma senza rinunciare alla comodità, che in città è davvero essenziale. Solitamente gli stivaletti più amati sono quelli che arrivano sopra la caviglia, in svariati modelli e colori, con decorazioni, ricami, dettagli in rilievo e borchie, per uno street style metropolitano. Questi stivali sanno anche adeguarsi a situazioni più eleganti, senza essere fuori luogo e mantenendo un look casual. Si abbinano a jeans, leggings e maxi abiti stretti in vita, ma anche a pantaloni e maglioni morbidi da indossare per una bella passeggiata in città. Gli stivali con il tacco, chiamati anche tronchetti, sono più adatti alle situazioni più eleganti e formali.

Ci sono modelli con plateau e altri più bassi, ma anche stivaletti con tacchi importanti, che slanciano ed evidenziano la silhouette. Vengono usati anche come perfetti sostituti delle décolleté nelle serate fredde e piovose, in quanto il piede viene fasciato e tenuto al caldo e al riparo dalla pioggia, fino alla caviglia o più in su. Sono l’ideale con abiti stretti e gonne longuette, ma anche con tailleur e calze color carne. Naturalmente, ogni donna ha i suoi gusti e le sue esigenze e a seconda delle occasioni sceglie lo stivaletto più adatto, in cui sentirsi più a suo agio, a volte più femminile, altre più sportiva e casual. Qualsiasi sia la scelta, una cosa è certa: gli stivaletti da donna sono un vero e proprio must-have durante l’inverno.