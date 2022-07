Dopo 11 anni dalla celebre asta di Christie’s, l’iconica spilla di Bulgari di Liz Taylor è tornata sul mercato. La spilla è ufficialmente in vendita ed è un’occasione davvero incredibile per entrare nel mondo del patrimonio di gioielli dell’attrice, da far invidia!

La collezione di gioielli di Liz Taylor

Quella tra Liz Taylor e il suo meraviglioso patrimonio di gioielli, paragonabili a quelli di una regina, è davvero una storia d’amore lunga e intensa, che fa appassionare. La sua collezione di gioielli, che nel corso degli anni si è arricchita anche grazie ai suoi otto mariti, che l’hanno letteralmente ricoperta di oro e di diamanti, era stata definita “i gioielli della corona di Hollywood”. L’amore della donna per i gioielli era davvero incredibile e nella sua vita è riuscita ad avere una raccolta unica nel suo genere.

Ai tempi in cui ha interpretato Cleopatra, ultima sovrana dell’Antico Egitto, aveva conosciuto sul set Richard Burton, a cui è rimasta legata, seppur in modo altalenante, dal 1964 al 1976, con due matrimoni e due divorzi. Oltre all’anello di fidanzamento ricevuto come pegno d’amore, un diamante Krupp taglio smeraldo di 33 carati, e la meravigliosa perla la Peregrina di 50,6 carati, scoperta a Panama nel XVI secolo, la star aveva anche ricevuto in dono una bellissima spilla Bulgari tempestata di brillanti e zaffiri rosa e blu.

Proprio questa spilla, dopo tanti anni, sta tornando sul mercato.

La spilla di Bulgari di Liz Taylor

“L’unica parola che conosce in italiano è Bulgari” aveva scherzato Richard Burton. “Io ho iniziato Liz alla birra e lei mi ha presentato Bulgari” aveva aggiunto. La donna aveva una grande predilezione per la maison e basta osservare la sua spilla per capire per quale motivo ne è rimasta incantata. Il gioiello è un vero e proprio capolavoro dell’arte orafa. È tempestato di diamanti e 17,5 carati di zaffiri blu e rosa, montati su platino e oro. Rappresenta una specie di mazzo di fiori stilizzato, di cui le file di brillanti rappresentano le foglie, mentre le pietre colorate i boccioli. Nel 2011, poco dopo la morte di Liz Taylor, il gioiello è entrato a far parte della famosa vendita all’asta battuta da Christie’s, che aveva incassato ben 137 milioni di dollari. Si tratta di un vero e proprio record per il mondo della gioielleria. La spilla, all’epoca, stimata solo 8mila dollari, è stata venduta alla bellezza di 68.500 dollari. Dopo più di 10 anni, il negozio di gioielli e oggetti di antiquariato Ms Rau di New Orleans ha deciso di riproporre sul mercato questa meravigliosa spilla di Bulgari. Questa volta, trattandosi di un privato, il prezzo è su richiesta. “Non ho mai pensato ai miei gioielli come a dei trofei. Sono qui per prendermene cura e per amarli, perché siamo solo custodi temporanei della bellezza” aveva dichiarato Liz Taylor. Ora ci sarà presto un’altra persona pronta a prendersi cura e ad amare la sua bellissima spilla.