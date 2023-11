La borsa del momento è la Speedy Bag di Louis Vuitton e vale 1 milione di euro. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

La Speedy Bag di Louis Vuitton è la borsa del momento e vale 1 milione di euro

Il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton, Pharrell Williams, dopo la campagna con la cantante Rihanna incinta e l’indimenticabile sfilata di Parigi, ecco stupire tutti con una rivisitazione della Speedy Bag, la tanto amata borsa bauletto, oggetto del desiderio di tantissime donne. La nuova Speedy Bag è realizzata in pregiata pelle di coccodrillo e decorata con il classico monogramma bianco dipinto a mano e arricchito da catene dorate. Una vera e propria luxury bag, il costo infatti è di ben 1 milione di euro! Sui social questa borsa è stata infatti ribattezzata La Millionaire ed è senza alcun dubbio la borsa del momento. Se in occasione della sfilata di Parigi abbiamo visto questa borsa in mano a Pharrell Williams di colore giallo, in realtà è disponibile in altri colori, ovvero rosso, verde, blu e marrone. A svelare i colori è stato il cestista dei Los Angeles Clippers, che sul proprio profilo di Instagram tramite uno screenshoot ha rivelato i dettagli del segreto accesso al prodotto, infatti l’ingresso sarebbe riservato solo a pochi vip eletti dal neo direttore creativo della Maison.

La Speedy Bag di Louis Vuitton: una storia lunga 100 anni

Fa sicuramente discutere la nuova Speed Bag di Louis Vuitton dal valore di 1 milione di euro, una cifra davvero notevole che ha già suscitato diverse polemiche. La Speedy Bag è però una delle borse più amate di sempre e ha quasi 100 anni. La Speedy Bag è stata infatti creata nel 1930 da Gaston Louis Vuitton, il nipote del fondatore della Maison francese ed è ispirata alla forma delle valigie durante gli spostamenti in treno. All’inizio questa borsa si chiamava Express, poi invece divenne Speedy. A consacrare questo modello ci pensarono, nel corso degli anni ’60, diverse star, in particolare l’attrice Audrey Hepburn, la quale non viaggiava mai senza la sua Speedy Bag. Nel corso degli anni Duemila c’è stato un vero e proprio boom, ne sono infatti state vendute davvero tantissime, una vera e propria speedy-mania. A oggi la Speedy Bag è disponibile in diverse dimensioni, la più venduta è sicuramente la 30, venduta a circa 1.300 euro. La struttura principale della borsa non è in pelle ma in canvas, ovvero un tessuto di cotone ricoperto da uno strato plastico protettivo e antiabrasivo. I manici invece sono realizzati in vacchetta naturale a concia vegetale. Nel corso degli anni questa borsa è stata rivisitata diverse volte, aggiungendo colori diversi e ricami, come per esempio i fiori di ciliegio. Insomma una borsa davvero iconica che, dopo 100 anni, rimane una delle più desiderate e acquistate.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Borsa Gemelli di Bottega Veneta: la borsa dell’inverno 2023

Pochette donna elegante: le migliori 10 borse femminili di tendenza ed economiche