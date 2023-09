“Sono sicura che sarà un Fabrizio, Stella Frizzi all’ennesima potenza”: da chi è stata detta questa frase? E, soprattutto, è vero che la figlia di Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi, sta puntando alla TV? Vuole quindi davvero fare la presentatrice? Scopriamolo insieme in questo articolo.

“Sono sicura che sarà un Fabrizio, Stella Frizzi all’ennesima potenza”. La figlia di Frizzi punta davvero alla tv?

Questa frase, che fa parte di un discorso ben più ampio ed articolato, è stata pronunciata da Antonella Clerici. La conduttrice TV ha infatti ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi, durante l’intervista con Giorgia Cardinaletti. Lo showman è venuto a mancare nel 2018, a causa di un’emorragia celebrale.

“Queste immagini per me sono sempre faticose”, ha affermato la Clerici, osservando i ricordi al TG. Immagini che si rifanno a quando il conduttore arrivò in studio a “La Prova Del Cuoco” per festeggiare il suo compleanno. “Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più”. Un pensiero speciale va alla figlia di Fabrizio, la piccola Stella, avuta con Carlotta Mantova. “Stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura”, ha spiegato Clerici. “Spero di esserci ancora quando lei debutterà, ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza… io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva”.

Viene dunque spontaneo chiederci: la ragazzina punterebbe alla carriera in TV? Sembrerebbe davvero prematuro pronunciarsi in tal senso. Infatti, Stella avrebbe compiuto appena 10 anni,lo scorso maggio, festeggiando con la mamma, nel ricordo di papà Fabrizio.

Il ritorno in TV di Antonella Clerici

Ma quando tornerebbe in TV Antonella Clerici? La presentatrice sta per approdare verso una nuova stagione del programma TV ” E’ sempre mezzogiorno”, in onda su RAI 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:55. Questo sarebbe il titolo del format di successo che ha sostituito “La Prova Del Cuoco”. Ma quali sono gli elementi principali di questo programma? Certamente le ricette, e quindi la cucina. Ma anche tante chiacchiere e buon umore. Perché questo è quello che porta gli italiani ad accendere la TV, per riunirsi in cucina, intorno alla tavola.

Sui principali canali social del programma, di recente, è stata anche lanciata una piccola grande novità per il format in questione. Infatti, a “E’ sempre mezzogiorno”, i telespettatori potranno chiamare da casa, e cucinare un piatto insieme ad Antonella Clerici. Questo è quanto riportato sotto ad uno dei post, sul canale Instagram del programma: “Antonella Clerici ti aspetta in studio per preparare il tuo piatto e rievocare il sapore dei tuoi ricordi“.

L’appuntamento in TV, su RAI 1 con “E’ sempre mezzogiorno”, è per lunedì 11 settembre, per la nuova stagione 2023.

Questa estate, il programma Linea Verde Life aveva sostituito il format, per le consuete vacanze estive. Poco prima della pausa estiva, la Clerici si era dovuta assentare, per contratto una forte influenza, con febbre alta. Ora, ci fa sapere, è pronta ad iniziare la nuova stagione, ricca di energia e positività!

Conservando sempre nel cuore il ricordo del caro amico e collega Fabrizio Frizzi, la conduttrice torna quindi al timone di uno dei programmi RAI più amati.