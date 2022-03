Sneakers da donna: lo stile sporty chic è sempre di tendenza

Ci sono scarpe capaci di fare epoca e, allo stesso tempo, di donare quella luce in più all’outfit. Perfette per essere indossate all day, dalla mattina alla sera, secondo linee di stile semplicemente al top. Tutto questo e molto di più sono le sneakers, le scarpe da ginnastica che negli ultimi anni hanno visto una rivoluzione importante, con al centro ricerca di materiali sostenibili capaci di coniugare comfort e fashion.

Diverse le proposte di tendenza delle sneakers da donna, nei negozi ma anche online, perfette da abbinare con i capi della stagione, dal blazer al trench ai vestiti fantasia dal mood etnico e persino con gli outfit per il mare.

In questo articolo vi portiamo alla scoperta del paradigma che accomuna la declinazione di un po’ di tutti gli stili che hanno come protagonisti le scarpe da ginnastica: il mood sporty chic. Un modo di approcciare la moda costantemente di tendenza e destinato a stare sulla cresta dell’onda ancora per lungo tempo.

Le Sneakers da donna nel 2022? Comode, fashion ed eco-friendly!

Le sneakers da donna, nel 2022, si caratterizzano per la ricerca di uno stile sobrio, raffinato ma non per questo privo di elementi audaci e originali. A fare la differenza sono proprio i dettagli, elegantemente curati e che vedono la declinazione importante dal punto di vista dei materiali.

Le scarpe da ginnastica sono raffinate, comode e, soprattutto, ecologiche. Una tendenza che tiene conto, sia della voglia di realizzare produzioni sostenibili per l’ambiente, sia della necessità di trovare soluzioni pratiche da indossare per la donna nella quotidianità.

In tal senso la scelta dei materiali si rivela più che mai cruciale. Uno studio che parte dalla voglia di rendere le scarpe in grado di accompagnare in maniera impeccabile da una stagione all’altra, o meglio, da un anno all’altro: per questo sono più resistenti che mai. Di pari passo, si presta attenzione alla qualità delle fibre, sempre più di origine riciclata e con il cotone, per la stagione della primavera estate, assoluto protagonista.

I modelli di tendenza nel 2022

Le scarpe, nel 2022, sono pensate per portare in alto la donna. Le motivazioni sono legate non solo al lato glamour, ma anche a un aspetto d’impatto dal punto di vista del lifestyle. Una suola rialzata come quella delle calzature da ginnastica, infatti, permette di ottenere una postura più naturale e corretta.

Il risultato è quello di potersi muovere non solo senza alcun “impedimento” nella vita quotidiana, ma anche in maniera più aggraziata ed armonica. La suola rialzata la si trova anche in uno dei modelli ormai diventati un classico nelle sneakers del 2022: quello che vede un connubio speciale con le espadrillas, altra calzatura che non può non mancare nelle collezioni della stagione primavera estate 2022. Una scarpa che si appresta a diventare un vero must have, iconica nella declinazione dello stile sporty chic.

Una menzione speciale la meritano i colori, nei modelli di tendenza del 2022. Particolarmente trendy sono il bianco, il cipria, ma anche il blu navy e le fantasie animalier. Il tutto insieme a colori delicati come quelli pastello, vivacizzati da elementi a contrasto, ad esempio nei toni del rosso. Le sneakers della primavera estate 2022 sono semplicemente irresistibili.