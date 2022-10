Simona Ventura non tollera Giovanni Ciacci: la prova è stato il tweet che la conduttrice ha postato dopo la cacciata dell’esperto di stile dal GF Vip 7. Come mai Super Simo ce l’ha tanto con lui? Il fattaccio risale al 2017.

Simona Ventura non tollera Giovanni Ciacci

“Ciacci si è fatto riconoscere“, così Simona Ventura ha commentato la caduta di stile di Giovanni al GF Vip nei confronti di Marco Bellavia. Che l’ex Vippone non rientri nelle amicizie della conduttrice Rai è chiaro, ma perché non lo tollera? A spiegarlo è stato BlogTivvu.com, che ha riportato in auge una vecchia intervista datata 2017, che vede Ciacci scagliarsi contro Simona.

Il fattaccio del 2017: Ciacci contro Ventura

Nel 2017, intervistato dal settimanale Mio, Giovanni ha dichiarato:

“Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata. Invece, per quanto riguarda Simona… Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti”.

Ciacci, all’epoca, parlava della Ventura come una semi sconosciuta, “troppo idratata” per i suoi gusti. Una frecciatina bella e buona, che non è passata inosservata alla diretta interessata.

Ventura-Ciacci: la diatriba del 2019

Dopo il fattaccio del 2017, la Ventura e Ciacci si sono incontrati a Detto Fatto nel 2019, dove la prima è stata ospite per presentare la sua edizione di The Voice e l’altro era opinionista. Il format di Simona si scontrava con il Grande Fratello di Barbara D’Urso e Giò Giò era volto fisso anche dei salotti di Carmelita. Per questo, Super Simo ha approfittato del loro incontro per lanciargli una frecciatina:

“Giovanni, dimmi la verità. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai solo The Voice. Perché il tuo cuore batte solo per Simona. Tutto il resto è noia!”.

Ciacci, strano ma vero, non ha replicato e ha incassato in silenzio.