Totti torna in tv grazie a Simona Ventura

Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti è sparito dai radar. Nel corso della serata di mercoledì 7 settembre 2022, il Capitano è tornato in tv grazie a Simona Ventura che l’ha intercettato durante La Partita del Cuore.

Lo scambio di battute è virale.

Mercoledì 7 settembre è andata in onda su Rai2 La Partita del Cuore, condotta da Simona Ventura. E’ proprio grazie a lei se Francesco Totti è tornato in tv. La presentatrice ha intercettato il Capitano e, con la solita faccia tosta, gli ha posto una domanda dalle mille interpretazioni. Super Simo gli ha chiesto: “Senti un po’ Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto“.

Totti non ha minimamente accennato alla separazione da Ilary e ha replicato:

Francesco è rimasto sul vago e ha ignorato la “curiosità” della Ventura. E’ altresì vero, però, che il Capitano ha fornito una risposta sincera.

Come ha ben documentato la cronaca rosa, infatti, Totti ha trascorso parte dell’estate a Sabaudia con i figli.

Quando la notizia della separazioni Totti-Blasi è diventata pubblica, la Ventura ha detto la sua al settimanale Chi. Ha dichiarato:

“Che dire di Ilary, vorrei abbracciarla e dirle che io la posso capire. Perché diciamola tutta, la separazione è quasi come un lutto e poi se pubblica è pure peggio. Quando una coppia scoppia ti manca il terreno sotto ai piedi. Loro sono genitori fantastici e sono certa che troveranno la maniera di andare d’accordo e sistemare tutto per i loro bambini. Spesso il lavoro divide. Quando sei al top della carriera sei sempre sotto pressione ed è complicato ritrovarsi. Il post che ho fatto qualche mese fa dopo i rumor del divorzio? Totti è stato gentilissimo con me. Ilary non troppo, ma io la capisco anche. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.