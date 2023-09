Guida completa al mondo sei sex toys per smettere di vivere la propria vita intima come un tabù

Parlare di sex toys significa immergersi in un mondo fatto di piacere, passione, e perché no, tanto sano divertimento.

Non a caso si parla di “toys”, termine che in inglese può essere tradotto con la parola “giocattoli”. I sex toys sono oggetti, che una volta che fanno il loro ingresso nella sfera più intima, regalano esperienze fatte di appagamento e scoperta del proprio corpo e di quello del partner.

In questo articolo, avrai una panoramica sui sex toys più diffusi, quelli pensati per lei e quelli dedicati a lui, con uno sguardo anche ai sex toys che possono animare la vita di coppia. Un argomento che non deve essere un tabù, perché la sessualità vissuta con pienezza, profondità ma anche con un tocco di libertà e leggerezza, fa bene non solo al corpo ma anche alla mente.

Una panoramica sui sex toys, scelte per tutti i “gusti”

I giocattoli sessuali sono oggetti progettati per aumentare il piacere sessuale e arricchire l’intimità con se stessi e anche tra i partner. Esistono molti tipi di sex toys, ognuno con la propria funzione e scopo. Alcuni esempi comuni includono vibratori, dildo, palline vaginali, anelli speciali che assicurano un piacere profondo. Come detto, sono strumenti dal facile utilizzo che si possono usare sia da soli che in coppia, per regalare comunque una esperienza piena, viva e stimolante. Stanno poi diventando tanto diffusi da diventare iconici, con forme allusive che possono essere indossate da personaggi famosi per suggerire un richiamo trasgressivo e piccante.

I sex toys per lei

I giocattoli sessuali per lei sono progettati specificatamente per stimolare le zone erogene delle donne. Uno dei sex toys più popolari per le donne è il vibratore, ormai un classico del settore. I vibratori possono essere utilizzati per regalare un piacere intenso, potendo simulare un rapporto sessuale completo e decisamente appagante. Altri sex toys pensati per lei molto diffusi includono palline vaginali, che possono essere utilizzate anche per l’allenamento del pavimento pelvico, e i sempre più famosi dildo, che possono essere utilizzati per la penetrazione vaginale o anale.

I sex toys per lui

I sex toys per lui sono chiaramente progettati per stimolare e soddisfare gli uomini. Un esempio comune di giocattolo sessuale per lui è l’anello per il pene. Questo oggetto può aiutare a mantenere l’erezione più a lungo e aumentare il piacere durante il rapporto sessuale, rendendolo sensibilmente più appagante.

Altri sex toys per lui includono strumenti creati appositamente per essere utilizzati per la stimolazione del pene, e altri tipi di giocattoli che possono essere utilizzati per la stimolazione della prostata, un organo strettamente coinvolto con il piacere maschile.

I sex toys per coppie

I sex toys per coppie sono progettati per essere utilizzati durante il rapporto sessuale per aumentare il piacere di entrambi i partner. Un esempio comune di sex toy per coppie è il vibratore a doppia azione, che può essere utilizzato contemporaneamente per la stimolazione del clitoride e la penetrazione vaginale. Altri sex toys per coppie includono i set di bondage, che possono essere utilizzati per sperimentare giochi di dominazione e sottomissione (ovviamente consapevoli e condivisi), e i lubrificanti a base d’acqua, che possono rendere l’esperienza sessuale più confortevole e piacevole.

I giocattoli del sesso sono oggetti che possono aumentare di molto la consapevolezza del proprio corpo, e aiutare a esplorare la sessualità in modo consapevole ed estremamente piacevole.

Scoprite, divertitevi e godetevi l’intimità con voi stessi e i vostri partner!