Selvaggia Roma ha perso la bambina: “Il suo cuore non batteva più”

Momento terribile per Selvaggia Roma: l’influencer ha annunciato di aver perso la bambina che portava in grembo. Incinta da cinque mesi, ha scoperto che il cuoricino della sua piccolina non batteva più durante una visita di controllo.

Selvaggia Roma ha perso la bambina

Una notizia che Selvaggia Roma non avrebbe mai voluto dare ai suoi fan: la bimba che portava in grembo da oltre cinque mesi è morta. Nel corso di una visita di controllo, la ginecologa si è resa conto che il cuoricino della bambina non batteva più. A rendere pubblica la triste notizia è stata l’influencer, tramite il suo profilo Instagram.

Il terribile annuncio di Selvaggia Roma

Selvaggia, con una Stories, ha annunciato:

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”.

La Roma, com’è normale che sia, è sconvolta. Un dolore enorme, che difficilmente potrà dimenticare. Per lei e il compagno Luca Teti si trattava del primo figlio.

I fan si stringono attorno a Selvaggia Roma

Dopo l’annuncio di Selvaggia, i fan si sono stretti attorno a lei, inondandola di messaggi colmi di affetto. Su Instagram, si legge: “Forza Selvaggia, è un dolore immenso, solo chi lo prova ti può capire, fa male, tanto male, ma piano piano andrà meglio, siamo con te” oppure “L’unica cosa che ti posso dire è che ti abbraccio fortissimo” o ancora “Che dispiacere della brutta notizia che ci hai dato, forza Selvaggia“.