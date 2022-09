Selvaggia Roma è incinta, ma la gravidanza non procede come aveva sperato. L’ex volto di Temptation Island ha contratto un’infezione che potrebbe mettere in pericolo il bimbo che porta in grembo.

Selvaggia Roma incinta: paura per l’infezione

Con una serie di Instagram Stories, Selvaggia Roma ha risposto alle domande dei fan.

L’influencer, diventata popolare per la partecipazione a Temptation Island Vip, è incinta, ma non sta vivendo la gravidanza con la serenità giusta. Ha scoperto, infatti, di avere un’infezione che potrebbe mettere in pericolo il bambino. Si tratta del citomegalovirus, un virus piuttosto comune che, solitamente, si presenta in forma asintomatica. In condizioni normali non crea grandi problemi, ma quando a contrarlo è una donna in dolce attesa la situazione è molto diversa.

I timori di Selvaggia Roma

Selvaggia ha ammesso:

“Tra una settimana si saprà tutto. Quindi altra ansia. È stata ed è un’agonia. E non è ancora finita. Non me la vivo serena come le altre. Finché non saprò che sta bene, sarò in costante angoscia purtroppo”.

Tra qualche giorno, la Roma scoprirà se il bambino ha contratto il virus o meno. E’ per questo che sta vivendo “un’agonia” e non si sentirà meglio fino a quando non avrà la certezza che suo figlio sta bene.

Nonostante l’infezione, la gravidanza procede per il meglio

Anche se l’ansia per l’infezione è tanta, Selvaggia ha sottolineato che la gravidanza procede bene. Proprio in questi giorni si è sottoposta ad una visita di controllo e, grazie all’ecografia, ha visto il suo piccolino. La Roma ha ammesso: