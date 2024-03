Se avete in programma un evento importante o semplicemente volete avere in scarpiera un paio di scarpe con tacco nero, ecco in questo articolo le 5 scarpe più eleganti e alla moda da acquistare.

Scarpe nere con tacco: 5 modelli eleganti da acquistare

Nonostante abbiano la nomea di essere scomode e fastidiose tutte le donne amano le scarpe con il tacco, in particolare di colore nero. Senza dubbio le scarpe nere con il tacco, che sia alto o medio, rappresentano la femminilità e sensualità per eccellenza. Belle e dannate insomma. Se siete alla ricerca di scarpe eleganti che abbiano il tacco siete nel posto giusto: ecco le migliori 5 scarpe con tacco e quali sono i modelli glamour e raffinati da acquistare.

Tra le scarpe nere con tacco da acquistare per questa primavera/estate 2024/2025 troviamo quelle di moda in questi mesi a forma di stiletto. Si tratta di un modello di tacco molto difficile da portare e con cui camminare per diverse ore ma sono davvero bellissime e apprezzate. Le abbiamo viste in passerella rigorosamente total black, sottilissime e senza plateau, firmate dai celebri marchi come Dolce&Gabbana per esaltare la seduzione e femminilità ad ogni età.

Tra le migliori scarpe nere con tacco per questa stagione troviamo le scarpe con tacco bow. Si trovano in diverse declinazioni con fiocchi e fiocchetti, grandi e piccoli e sono perfette sia per il giorno che per un’occasione di sera. Perfette per un outfit più sbarazzino dato che sono impreziosite proprio dai fiocchi sul davanti o alla caviglia.

Mocassini neri con tacco alto: tra le tendenze di quest’anno troviamo le scarpe nere con tacco modello mocassini. Chissà se sostituiranno i classici mocassini o saranno sempre più amate le décolleté. In ogni caso, sono di grande tendenza per questa primavera, anche con un leggero plateau: acquistatele prima che potete!

Scarpe con tacco impreziosite da anelli: di grande tendenza per uno stile elegante e sempre alla moda ci sono le classiche scarpe con tacco décolleté ma c’è un’aggiunta: l’anello che gravita attorno al piede. Ebbene sì, le abbiamo viste in passerella e sono le scarpe che ricordano proprio gli anelli dei pianeti. Questo modello di scarpa con tacco si addice perfettamente a un look super elegante ma mai banale.

Ultimo modello di scarpe nere con tacco, tra le più eleganti: per l’arrivo della bella stagione prepariamoci ad acquistare un paio di slingback, viste e riviste anche durante l’inverno. Sono le scarpe con tallone scoperto, caratterizzate da un cinturino che avvolge le caviglie: nere risulteranno estremamente eleganti e femminili, per ogni occasione. Non vi resta che scegliere il modello che più rispecchia la vostra personalità e che si addice all’occasione.