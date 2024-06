Ballando con le Stelle è il programma del sabato sera: va in onda in prima serata e mette al centro la danza. Condotto da Milly Carlucci dal 2005, festeggia quest’anno la sua sedicesima edizione e torna con un nuovo cast di partecipanti che formano le coppie di VIP e di ballerini professionisti.Scopriamo chi è Roberta Bruzzone: vita privata, età e figli.

Chi è Roberta Bruzzone: vita privata, età e figli

Roberta Bruzzone è nata il 1 luglio 1973 a Finale Ligure, in provincia di Savona, sotto il Segno zodiacale del Cancro. La donna ha una laurea in Psicologia Clinica all’Università di Torino, ma ha nella Psicopatologia Forense la sua passione e, di conseguenza, la materia della sua specializzazione, che decide di approfondire in modo adeguato studiando negli Stati Uniti. Di Roberta Bruzzone si può dire che ha sempre avuto una forte attrazione verso il mistero, fin da bambina e dice, infatti, di non avere mai avuto paura del classico “uomo nero” che, invece, è il terrore di tutti i più piccoli.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Roberta Bruzzone è legata a Massimo Marino con cui si è sposata nel 2017.

Dal punto di vista professionale, ha iniziato a diventare un volto noto grazie alla sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi quando era nella veste di consulente di Michele Misseri, per il caso di Avetrana. E, in seguito, ha continuato ad apparire sul piccolo schermo per altri importanti casi di cronaca nera.

Oltre questo, dal 2017 è diventata opinionista di Ballando con le Stelle, dove, sulla base della sua esperienza, analizza e racconta la personalità dei concorrenti in gara.

Il look

Quello che colpisce di Roberta Bruzzone, subito dopo la sua intelligenza acuta e la sua preparazione professionale di criminologa, è il suo look anticonformista.

Capelli biondi e lunghi, sguardo intenso e magnetico, Roberta veste in modo assolutamente rock e predilige un abbigliamento total black quando è ospite nelle vari trasmissioni a cui partecipa.

Sul suo proflo Instagram, su cui è seguita da 74 mila followers, in alcune foto la vediamo anche indossare capi in jeans, quindi riconferma il suo stile selvaggio e molto informale. Il suo make-up è molto curato, Roberta Bruzzone mette in primo piano le labbra e gli occhi, valorizzando così il suo sguardo. Una curiosità su di lei è legata al fatto che con suo marito, che suona da sempre la chitarra, ha fondato nel 2020 una band di musica rock di cui è la cantante. Il nome del gruppo è RockRidersBand e il primo brano prodotto, che ha come titolo “E’ troppo tardi ormai“, tratta del doloroso tema della violenza contro le donne.