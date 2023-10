Kim Kardashian lancia un nuovo reggiseno con i capezzoli incorporati per combattere il cambiamento climatico. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Kim Kardashian lancia un nuovo reggiseno coi capezzoli incorporati per combattere il cambiamento climatico

La modella, attrice, imprenditrice e personaggio televisivo Kim Kardashian è senza ombra di dubbio un’icona di stile. Di recente, Kim ha lanciato il suo nuovo reggiseno con i capezzoli incorporati, l’Ultimate Nipple Push-Up Bra di Skims. Il modello fa parte della linea di lingerie e shapewear Skims, lanciata nel 2019 dall’imprenditrice. Su questo nuovo reggiseno spiccano due finti capezzoli incorporati, che simulano l’effetto fisiologico del nostro corpo quando fa molto freddo. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Kim Kardashian, ha scritto quanto segue: “la temperatura della Terra si fa sempre più calda. Il livello dei mari si sta alzando. I ghiacciai si stanno ritirando. Non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare le proprie capacità per fare la sua parte. E, a differenza degli iceberg, questi capezzoli non vanno da nessuna parte.”

Il push-up è realizzato in microfibra con una finitura lucida e un tessuto soffice al tatto, e si può acquistare al prezzo di 60 euro. Il 10% dei proventi globali della vendita del prodotto saranno devolute ad associazioni che lottano contro il cambiamento climatico: “per questo ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo… sembrerà sempre che tu abbia freddo”.

Kim Kardashian e le polemiche sul marchio Skims

Come abbiamo appena visto, l’imprenditrice Kim Kardashian ha appena lanciato il suo nuovo reggiseno con i capezzoli integrati, i cui ricavati andranno a sostenere le associazioni che combattono contro il cambiamento climatico. Il comunicato stampa di Skims dice che: “oltre al nostro investimento nel carbon removal, SKIMS è orgogliosa di donare il 10% delle vendite, come donazione unica, a 1% for the Planet, una rete globale con migliaia di imprese e organizzazioni ambientali che lavorano insieme per sostenere le persone e il pianeta.” Nonostante ciò, non sono mancate le polemiche, in quanto secondo molti Skims non è ritenuto un marchio sostenibile, anzi, secondo la piattaforma “Good On You“, che valuta la sostenibilità del brand, Skims è tra quelli da evitare per via dell’insufficienza delle informazioni fornite relative alle azioni sostenibili del brand: “questo marchio fornisce informazioni insufficienti su come riduce il proprio impatto sulle persone, sul pianeta e sugli animali. Avete il diritto di sapere come i prodotti che acquistate influiscono sulle questioni che vi stanno a cuore. SKIMS è valutato complessivamente come ‘Da evitare'”. Quindi la sostenibilità del brand è ancora in discussione, nonostante l’iniziativa di Kim Kardashian. Il post con lo spot del nuovo reggiseno con i capezzoli integrati ha raggiunto quasi i due milioni di like e al momento ha oltre 60mila commenti. Se si riesce a portare ancora di più l’attenzione sul cambiamento climatico ben venga.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

La tua crema è veramente sicura? 5 accorgimenti da adottare

Skims: il brand di Kim Kardashian debutta con una linea intimo da uomo