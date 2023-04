Quanto costa la borsa di Mara Venier? Marca e prezzo

Mara Venier, recentemente, si è mostrata sui social con una borsa che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Una borsa di grande valore, che ha conquistato tutti. Scopriamo insieme di che modello si tratta e quanto costa.

Mara Venier, nuova borsa: quanto costa?



Mara Venier, recentemente, si è mostrata con una borsa che ha lasciato tutti i suoi fan senza parola. La conduttrice si è mostrata all’interno di una delle sue boutique di fiducia, con un accessorio che ha letteralmente fatto impazzire il web. La nuova borsa di Mara Venier è davvero molto bella, di grande valora, e molto corteggiata da parte di tantissime sue follower. Sulle sue storie di Instagram, la presentatrice ha reso noto di trovarsi in una celebre boutique per fare qualche acquisto. Prima di tutto ha mostrato delle scarpe con il tacco in vendita nel negozio, che appartengono al marchio Roger Vivier. In seguito, ha mostrato anche una borsa che ha attirato la sua attenzione e che ha voluto condividere con tutti i suoi fan. La conduttrice ha annunciato di essersi completamente innamorata della sua nuova borsa.

Stiamo parlando della Borsa Viv’ Choc Colored Twist della Roger Vivier. L’accessorio è stato creato con un tessuto intrecciato e presenta una fibbia di metallo lucido e il logo del suo marchio in rilievo sul retro. “Un modello dal mood estivo e vivace, utilizzabile anche come pochette rimuovendo la tracolla in pelle” si legge sul sito web ufficiale della Roger Vivier. Molti follower si sono subito chiesti quanto possa costare questo accessorio, così è stata svelata la cifra, che sta facendo il giro del web. La borsa indossata da Mara Venier ha un valore pari a 2.700 euro e sta già conquistando moltissime persone in tutta Italia. Si tratta di un accessorio alla moda, non proprio economico, ma davvero molto bello.

Mara Venier e la passione per la moda



Mara Venier è nata a Venezia nel 1950 ed è una delle conduttrici italiane più amate in assoluto, non solo per la sua grande bravura, ma anche per il suo carattere e la sua simpatia. La donna ha raggiunto la popolarità e ha saputo conquistare l’affetto dei telespettatori, soprattutto grazie al suo ruolo di Regina indiscussa di Domenica In, in onda su Rai1. Mara Venier ha avuto anche una vita sentimentale movimentata, prima del suo grande amore Nicola Carraro, produttore cinematografico, con cui si è sposata nel 2006. Il suo primo amore è stato Francesco Ferracini, originario di Mestre, che all’epoca voleva entrare nel mondo del cinema. Dalla loro storia d’amore è nata, nel 1967, la figlia Elisabetta Ferracini. I due si sono poi separati. Nel 1984, Mara Venier si è poi sposata con Jerry Calà, da cui si è separata tre anni dopo. A quel punto ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, che è terminata nel 1997. La conduttrice ha sempre avuto una grande passione per la moda, come si nota dalla scelta accurata degli abiti e degli accessori. Questa borsa firmata Roger Vivier è solo l’ultimo dettaglio perfettamente alla moda che ha sfoggiato la conduttrice Mara Venier.