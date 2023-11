Quali sono le caratteristiche principali dei segni di Fuoco? Scopriamo insieme tutti i dettagli di tre segni con una forte personalità e un ego particolarmente grande, proprio come il loro cuore.

Quali sono i segni di Fuoco?

Scoprendo le caratteristiche di ogni segno zodiacale è possibile riuscire a comprendere meglio le persone, anche se ognuna con le proprie sfumature. I tre segni di Fuoco sono Ariete, Leone e Sagittario. Si tratta di tre segni con un grande carisma, che consente loro di non passare mai inosservati. Sicuramente hanno un ego particolarmente grande e per questo tendono a sentirsi spesso migliori degli altri e a pensare prima di tutto a loro stessi. Questo non significa che non abbiano anche un cuore particolarmente grande, che li spinge ad essere persone estremamente leali, generose e schiette. È praticamente impossibile non amarli. Come spiegato dall’astrologa Terry Alaimo, “i segni di Fuoco hanno indubbiamente una fortissima personalità. Sicuri di sé, sono assertivi, sanno come prendere in mano qualsiasi situazione, si lasciano guidare (spesso travolgere) dall’impulso e spesso ragionano di pancia. Di buono c’è che sono passionali e ardenti come pochi, oltre che estroversi e pieni di coraggio: non si tirano mai indietro di fronte a sfide e avventure. Il rovescio della loro personalità irruente? Inclini ad arrabbiarsi ed esplodere, non accettano di essere criticati o messi in ombra. E quando questo accade mordono, anzi, sbranano chi ai loro occhi diventa un avversario. Tendono alla vanità e all’egocentrismo”, come riportato da Elle.

Le caratteristiche dei segni di Fuoco

Ogni segno di Fuoco ha una personalità ben riconoscibile, con alcune differenze significative tra loro. Le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono di una sincerità disarmante, ai limiti della brutalità, e dicono sempre quello che pensano. Sono molto spontanei e si lasciano guidare dall’impulsività, agendo spesso con molta fretta. È vero che peccano di impazienza, aggressività e manie di protagonismo, ma la loro energia è davvero coinvolgente. Per quanto riguarda il Leone, si parla di persone fiere, orgogliose, regali e molto sicure delle proprie capacità. Sono narcisi ed egocentrici, tanto da diventare spesso arroganti e prepotenti. Discutere con loro significa assistere a vere e proprie scenate e non potete neanche lontanamente sperare che possano darvi ragione in qualcosa. Per quanto riguarda le persone nate sotto il segno del Sagittario, hanno sicuramente una splendida mente aperta e molta curiosità. Sono i viaggiatori dello zodiaco, anche solo con il loro meraviglioso pensiero. Sono molto vivaci ed estroversi e hanno due difetti principali, ovvero che sono irresponsabili e distratti, tanto che spesso appaiono superficiali ed eccessivamente presi da se stessi. Sono anche persone molto generose e giocose, in grado di trovare sempre un modo per farsi perdonare.

