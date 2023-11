Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 6 al 12 novembre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’Oroscopo Settimanale dal 6 al 12 novembre 2023

Durante questa settimana Venere lascerà il segno della Vergine per entrare in quello della Bilancia, mentre Mercurio abbandonerà il segno dello Scorpione per entrare in quello del Sagittario. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 6 al 12 novembre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’Oroscopo Settimanale dal 6 al 12 novembre 2023: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 6 al 12 novembre 2023, segno per segno:

Ariete: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, Venere sarà infatti in opposizione creando tensioni con il partner. Da venerdì però avrete Mercurio dalla vostra parte che porterà una bella novità in ambito lavorativo.

settimana difficile dal punto di vista sentimentale, Venere sarà infatti in opposizione creando tensioni con il partner. Da venerdì però avrete Mercurio dalla vostra parte che porterà una bella novità in ambito lavorativo. Toro: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una nuova proposta di collaborazione molto interessante. Marte però è ancora in opposizione, il che vi farà sentire piuttosto stanchi. Occhio soprattutto alla giornata di domenica con la Luna in opposizione.

settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una nuova proposta di collaborazione molto interessante. Marte però è ancora in opposizione, il che vi farà sentire piuttosto stanchi. Occhio soprattutto alla giornata di domenica con la Luna in opposizione. Gemelli: tutto bene fino a venerdì quando Mercurio entrerà in opposizione portando diversi problemi in particolare sul lavoro. Venere però è dalla vostra parte regalandovi momenti super romantici da vivere con il partner.

tutto bene fino a venerdì quando Mercurio entrerà in opposizione portando diversi problemi in particolare sul lavoro. Venere però è dalla vostra parte regalandovi momenti super romantici da vivere con il partner. Cancro : se sul lavoro le cose procederanno a gonfie vele, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’amore. Venere non sarà più dalla vostra parte, possibili discussioni con il partner. Cercate di non essere troppo gelosi.

: se sul lavoro le cose procederanno a gonfie vele, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’amore. Venere non sarà più dalla vostra parte, possibili discussioni con il partner. Cercate di non essere troppo gelosi. Leone : ottime notizie sul piano sentimentale! Venere vi regalerà momenti indimenticabili da vivere con il partner e, per chi è single, la persona giusta potrebbe trovarsi proprio vicino a voi! Tenete gli occhi aperti!

: ottime notizie sul piano sentimentale! Venere vi regalerà momenti indimenticabili da vivere con il partner e, per chi è single, la persona giusta potrebbe trovarsi proprio vicino a voi! Tenete gli occhi aperti! Vergine: Venere lascerà il vostro segno e potrebbe portare a dei problemi con il partner, ma nulla di preoccupante. Tutto bene invece sul paino lavorativo, possibili promozioni in vista!

Venere lascerà il vostro segno e potrebbe portare a dei problemi con il partner, ma nulla di preoccupante. Tutto bene invece sul paino lavorativo, possibili promozioni in vista! Bilancia: sia Venere sia Mercurio saranno dalla vostra parte, in amore le cose andranno alla grande, potrebbe anche essere arrivato il momento per il grande passo! Anche sul lavoro tutto procede bene, tante soddisfazioni in arrivo!

sia Venere sia Mercurio saranno dalla vostra parte, in amore le cose andranno alla grande, potrebbe anche essere arrivato il momento per il grande passo! Anche sul lavoro tutto procede bene, tante soddisfazioni in arrivo! Scorpione: settimana super, Marte in congiunzione vi rende pieni di energia, siete pronti a qualunque sfida! Un progetto a cui tenete particolarmente potrebbe inoltre iniziare a prendere piede.

settimana super, Marte in congiunzione vi rende pieni di energia, siete pronti a qualunque sfida! Un progetto a cui tenete particolarmente potrebbe inoltre iniziare a prendere piede. Sagittario: sia Mercurio che Venere stanno per entrare nel vostro segno! Ci saranno quindi ottime notizie sia sul piano lavorativo sia su quello sentimentale. Per chi è single potreste incontrare qualcuno di davvero speciale.

sia Mercurio che Venere stanno per entrare nel vostro segno! Ci saranno quindi ottime notizie sia sul piano lavorativo sia su quello sentimentale. Per chi è single potreste incontrare qualcuno di davvero speciale. Capricorno: se sul lavoro potete contare sulla Luna fortunata, non si può dire lo stesso sul piano sentimentale. Venere infatti vi volterà le spalle creando tensioni con il partner. Cercate di non essere troppo impulsivi.

se sul lavoro potete contare sulla Luna fortunata, non si può dire lo stesso sul piano sentimentale. Venere infatti vi volterà le spalle creando tensioni con il partner. Cercate di non essere troppo impulsivi. Acquario : Venere torna favorevole, grandi momenti ricchi di passione da vivere con il partner. Grazie a Mercurio anche sul lavoro le cose procedono alla grande, in arrivo molte soddisfazioni.

: Venere torna favorevole, grandi momenti ricchi di passione da vivere con il partner. Grazie a Mercurio anche sul lavoro le cose procedono alla grande, in arrivo molte soddisfazioni. Pesci: da mercoledì finalmente Venere non sarà più in opposizione, la serenità di coppia sta quindi per tornare. Mercurio però vi volterà le spalle e, sul lavoro, potrebbero esserci alcuni intoppi.

