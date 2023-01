Classe 1984, Pina Turco è un’attrice di piccolo e grande schermo molto nota. Dal 4 gennaio 2023 il suo volto comparirà nella nuova serie La Vita Bugiarda Degli Adulti, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

Che cosa sappiamo dell’attrice? Scopriamolo insieme attraverso i punti salienti della sua vita e della sua carriera.

Pina Turco: la vita e la carriera dell’attrice

Nata sotto il segno del Leone il 5 agosto 1984 a Torre del Greco, Pina Turco ha attualmente 38 anni. Non si conoscono particolari informazioni sull’infanzia e sulla famiglia di Turco. Tuttavia, sappiamo che ha conseguito la Laurea in Antropologia culturale presso l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Da sempre appassionata di spettacolo e di recitazione, Pina Turco decide di tuffarsi nell’intenso mondo della televisione.

La sua carriera acquista una notevole notorietà grazie alla nota fiction Un posto al sole, dove interpreta Maddalena De Luca. Non solo: Pina Turco entra ufficialmente anche nel cast di Gomorra – La serie, dove veste i panni di Debora Di Marzio.

La carriera di Turco continua a raccogliere esperienze e successi di ogni genere; nel 2015, ad esempio, è la co-sceneggiatrice del cortometraggio Bellissima, Premio David di Donatello per il miglior cortometraggio 2016.

Due anni dopo, nel 2018, Pina Turco è chiamata a interpretare la protagonista nel film Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, per cui nel 2019 è candidata come migliore attrice protagonista. Nel 2020, invece, veste i panni di Ninuccia nella pellicola tipica natalizia Natale in casa Cupiello. Per l’occasione recita a fianco del grande Sergio Castellitto.

Nel 2023 Pina Turco sbarca su Netflix con la nuova serie-tv La Vita Bugiarda Degli Adulti, progetto ispirato all’omonimo romanzo di Elena Ferrante e diretto da Edoardo De Angelis. Nella serie in questione Turco interpreta Nella, una moglie devota e una madre attenta e super comprensiva. Accanto a lei nella serie altri volti importanti della televisione italiana, tra cui: Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Giovanna Marengo, tutti impegnati a raccontare la vita di giovani e di adulti.

L’attrice è presente anche sui social media. Il suo profilo Instagram (@pinaturcoreal) è seguito da 12.200 follower, per un totale di 184 post pubblicati. Turco è solita condividere con il suo pubblico sia contenuti estrapolati dal contesto lavorativo (come locandine, frame di serie-tv e film), sia contenuti più leggeri, come un selfie in compagnia di amici e amiche o piccoli attimi di vita quotidiana.

La vita privata di Pina Turco

La vita privata di Pina Turco è contornata dall’amore. Sapevate che nel maggio del 2017 si è sposata proprio con il regista Edoardo De Angelis? Ebbene sì, i due hanno deciso di dirsi il “sì” per la vita in una cerimonia segreta svolta a Castel Volturno. La coppia, felicemente innamorata, ha avuto due figli maschi, Giorgio e Massimo.

L’amore per la famiglia resta il valore fondamentale per l’attrice. Grazie a esso e alla sua forte determinazione professionale, Pina Turco continua a vivere esperienze nel mondo del cinema e della televisione, affrontando tutto con determinazione e tanti sorrisi.