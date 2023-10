Perché tutti parlano di Gwyneth Paltrow e di come utilizza l’Oscar? Ebbene sì, nelle ultime ore sta spopolando sul web questa notizia. La celebre attrice statunitense ha rivelato il modo assurdo e bizzarro con cui utilizza l’ambito premio. Se siete curiosi continuate a leggere l’articolo, la risposta siamo sicuri che vi sorprenderà!

Gwyneth Paltrow: il modo assurdo con cui utilizza l’Oscar

Recentemente Gwyneth Paltrow è stata intervistata dalla rivista Vogue per la serie intitolata 73 Questions, dove le celebrità sono sfidate a rispondere a 73 domande a raffica. La lunga chiacchierata si è tenuta proprio a casa della celebre attrice statunitense, mentre era intenta a fare alcune faccende di casa. Nell’intervista, tra una domanda e l’altra, si vede Gwyneth Paltrow aprire la porta della sua meravigliosa villa negli Hamptons. Stenterete a crederci, ma come fermaporta c’era proprio l’ambito premio. L’intervistatore Joe Sabia, infatti, alla vista del premio esclama “Che bellissimo Academy Award“, e l’attrice risponde “Il mio fermaporta. Funziona perfettamente“. Ma davvero l’attrice usa l’Oscar come fermaporta? Stando a quanto riportato da un portavoce vicino all’attrice, si sarebbe tratto di un semplice scherzo. Normalmente l’attrice custodisce con cura la statuetta nella sua casa a New York.

Gwyneth Paltrow utilizza l’Oscar come un fermaporta

Gwyneth Paltrow ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista nel 1999 per la sua interpretazione di Viola De Lesseps in Shakespeare in Love. Lo scorso maggio, in un episodio del podcast Call Her Daddy, ha parlato per la primissima volta di come si sentì dopo aver vinto l’ambito premio. “Dopo aver vinto l’Oscar, sono entrata in crisi. Perché se vinci il premio più grande, cosa dovresti fare? E dove dovresti andare?“. Ha descritto quell’esperienza come straordinaria ma al tempo stesso traumatica e disorientante, perché ha segnato uno dei momenti più difficili della sua vita. L’attrice ha infatti confessato che proprio in quel periodo suo padre era gravemente malato. Dunque, l’ambito premio ha un significato davvero profondo e importante per l’attrice e probabilmente non lo utilizzerebbe mai come fermaporta. Ma, come ben sappiamo, Gwyenth Paltrow è amatissima dal pubblico internazionale non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità carismatica, la sua spontaneità e la sua simpatia. E questo piccolo scherzo ne è la prova.

