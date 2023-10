Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è uno dei cantautori più amati e conosciuti dal pubblico italiano. L’artista è una persona estremamente riservata. Proprio per questo, nonostante la grande notorietà, fin dai suoi esordi ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. In molti infatti non sanno che ha un figlio di nome Roberto Anselmi Fiacchini. Ma cosa sappiamo su di lui? Chi è la madre?

Chi è la madre di Roberto Anselmi Fiacchini, il figlio di Renato Zero

Roberto Anselmi Fiacchini ha 50 anni ed è nato il 5 luglio 1973. L’uomo non è il figlio naturale di Renato Zero. Il primo incontro tra i due avviene nel 1993, quando Roberto a soli 20 anni inizia a lavorare come guardia del corpo per il famoso cantautore romano. Un incontro, avvenuto quasi per caso, che gli ha cambiato veramente la vita. Renato Zero rimase fin da subito colpito dalla triste storia del ragazzo: la madre e il padre erano morti quando lui era ancora piccolo, finendo in orfanotrofio. Nel corso degli anni, il cantautore si affezionò sempre di più al ragazzo, tanto da decidere di adottarlo nel 2003. “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale“, ha raccontato il celebre artista. Renato Zero ha sempre desiderato avere un figlio e con l’incontro di Roberto il suo sogno si è avverato.

Tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Renato Zero

Roberto Anselmi Fiacchini, come già anticipato, ha iniziato ad affacciarsi nel mondo del lavoro come bodyguard di Renato Zero. Col tempo poi ha deciso anche lui di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Si è fatto conoscere al pubblico nel 2019 grazie alla sua partecipazione all‘Isola dei Famosi nella categoria figlio d’arte. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata prima dell’incontro con Renato Zero. Sappiamo che è convolato a nozze con Emanuela Vernaglia nel 2004. Dalla loro storia d’amore sono nate due bambine, Ada e Virginia. Nel 2010 poi la coppia ha deciso di separarsi, per poi riappacificarsi qualche anno dopo. Attualmente il figlio del cantautore vive a Roma con sua moglie e le sue due figlie. Renato Zero è un padre e un nonno molto presente, e non potrebbe essere più felice.

