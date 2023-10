Perché tutti parlano di Anna Falchi e Flora Canto? Le co-conduttrici che quest’anno affiancano Tiberio Timperi alla guida del programma televisivo I fatti vostri su Rai 2 sono finite al centro del gossip. Il motivo? Tra le due sembrerebbe non esserci molta simpatia. Ecco tutti i dettagli.

I fatti vostri: tensione in diretta tra Anna Falchi e Flora Canto

Erano già un po’ di mesi che giravano voci su delle possibili tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto. Ad aver accesso il gossip Alberto Dandolo: il giornalista aveva svelato che Anna Falchi non aveva preso bene l’arrivo di Flora Canto come co-conduttrice del programma. Tuttavia, a dispetto di ogni rumors, lo show televisivo stava proseguendo per il meglio. Tanto che davanti le telecamere le due conduttrici sembravano anche molto affiatate. Tutta scena? Probabilmente si! Durante l’ultima puntata, infatti, un’episodio tra le due ha alimentato le indiscrezioni.

@lightmistik #annafalchi #floracanto #ifattivostri ♬ Thay Lòng (Yang Remix) – Hương Ly, BD Media Music

I fatti vostri, tensione in diretta tra Anna Falchi e Flora Canto: ecco cosa è successo

Il tutto è accaduto nella puntata di mercoledì 11 ottobre, durante il gioco del porcellino, amatissimo dagli spettatori. Anna Falchi si è mostrata particolarmente partecipe, inventando una serie di battute e giochi di parole, intonando addirittura una canzone ispirata al nome di una spettatrice. Se da una parte Tiberio Timperi si è rivelato divertito e sorpreso dal comportamento della conduttrice, Flora Canto si è mostrata abbastanza infastidita. Anna Falchi si è resa protagonista assoluta della puntata, grazie alla sua spontaneità e simpatia, ma questo sembrerebbe non essere andato giù alla moglie di Enrico Brignano. Flora Canto, infatti, ha reagito con una battuta davvero inaspettata. “Sarà una puntata lunghissima quella di oggi“, ha risposto facendo riferimento al comportamento della conduttrice. Poco dopo poi, rendendosi probabilmente conto del commento indelicato, ha provato a rimediare aggiungendo: “perché Anna è carica, in vena di battute”. Nonostante il suo invano tentativo di sistemare la situazione, tra le due co-conduttrici la tensione era ormai evidente agli occhi del pubblico. Nonostante tutto, però, la diretta è continuata tranquillamente e entrambe hanno cercato di far finta di nulla. Una cosa è certa…dietro le quinte Anna Falchi si è fatta sentire e la discussione è continuata. Come sarà andata a finire? Al momento non abbiamo altre informazioni riguardo al piccolo imprevisto accaduto tra le due, non ci resta che aspettare per scoprire di più!

