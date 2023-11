Barbara D’Urso affiancherà Amadeus a Sanremo 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Barbara D’Urso a Sanremo 2024? Il desiderio di Amadeus

Dopo l’addio a Mediaset di qualche mese fa, Barbara D’Urso potrebbe tornare presto in televisione. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Queste voci circolano già da diverse settimane ma, un articolo uscito nei giorni scorsi su Novella 2000, preme ancora di più su questa ipotesi. Barbara D’Urso e Amadeus hanno infatti lo stesso agente, ovvero Lucio Presta. Questo quanto si legge su Novella 2000: “Pare (pare) che il suo agente Lucio Presta, lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara.” Barbara D’Urso non ha mai nascosto il desiderio di poter salire sul palco dell’Ariston, in una intervista di qualche anno fa a Tv Sorrisi e Canzoni, quando alla conduzione del Festival c’era Carlo Conti, la D’Urso ha dichiarato quanto segue: “mi piacerebbe molto fare Sanremo, ma sono ancora piccola. Per ora c’è Carlo Conti che sta facendo un lavoro super. Se lui dovesse stancarsi io sono pronta e lo farei proprio come lui, pop al punto giusto. Chiamata invece telefonicamente da RTL 102.5, durante il programma radiofonico “Protagonisti” di Francesco Fredella e Gianni Simioli, Barbara ha invece risposto di non sapere di cosa stessero parlando. Ma, questo potrebbe trattarsi solamente di un depistaggio. Il contratto con Mediaset scade a dicembre, quindi a febbraio la D’Urso potrebbe tranquillamente fare Sanremo, restiamo in attesa di conferme o smentite da parte della diretta interessata.

Barbara D’Urso avvistata insieme a Flavio Briatore

Dopo un anno difficile dopo essere stata mandata via da Mediaset, per Barbara D’Urso potrebbero esserci importanti novità all’orizzonte. A dicembre scadrà infatti il contratto con Mediaset e quindi Barbara potrà accettare nuovi lavori, come magari al conduzione di Sanremo 2024 insieme ad Amadeus. Ancora non ci sono conferme ufficiali, però il fatto che lei e Amadeus abbiano lo stesso agente fa pensare che qualcosa di vero possa esserci. Staremo a vedere. Per quanto invece riguarda la sfera personale, di recente Barbara è stata immortalata sul red carpet della festa del Cinema di Roma insieme all’ex marito, Mauro Berardi, per supportare il figlio Emanuele. Barbara si è divertita coi fotografi prendendo per mano l’ex marito ma non sembra poterci essere un ritorno di fiamma. Invece sembra essere sempre più stretta l’amicizia tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore, lei è stata infatti avvistata a Casa Cipriani a Milano con alcuni amici e pare che i due abbiano anche il nulla osta degli amici. Insomma solo il tempo ci darà le risposte, Barbara condurrà Sanremo 2024 con Amadeus? E’ amore tra lei e Flavio Briatore?

