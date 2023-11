Il costume scelto da Ilary Blasi per la notte di Halloween è una frecciatina all’ex marito Francesco Totti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ilary Blasi lascia i fan senza parole: il costume per la notte di Halloween è una frecciatina a Totti?

La notte del 31 ottobre si è festeggiato Halloween, notte nella quale ci si è soliti travestirsi da personaggi spaventosi e dell’orrore. Anche tra le celebrities è una festa molto amata, sono tanti infatti i personaggi famosi che amano travestirsi per questa occasione. Una tra questi è la conduttrice televisiva Ilary Blasi. La scelta del costume da parte di Ilary ha però destato diverse perplessità, in molti infatti hanno pensato che potesse essere una frecciatina verso l’ex marito Francesco Totti. Ilary Blasi ha scelto infatti di mascherarsi da sposa cadavere, il personaggio del film di Tim Burton. Come detto per molti è stata una frecciatina nei confronti dell’ex marito e del loro matrimonio finito e non certo in modo pacifico. Ovviamente non se ne ha la certezza, magari la Blasi si è semplicemente vestita da sposa cadavere senza alcun motivo particolare.

Ilary Blasi e la fine del matrimonio con Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati sposati dal 2005 al 2022 e dal loro amore sono nati tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Lo scorso anno c’è stato l’annuncio della fine del loro matrimonio e da quel momento è iniziata una vera e propria battaglia legale tra i due. Dalla gestione dei famosi Rolex ad altre vicende, quello che è certo è che non è stata la separazione pacifica che tutti si augurano quando finisce un matrimonio. Nell’ultimo periodo, per amore dei figli, si era pensato a un riavvicinamento tra i due. In una recente intervista di Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Francesco Totti è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex moglie: “noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti.” Insomma da parte dell’ex capitano della Roma c’è la volontà di ricreare un rapporto serene per il bene dei figli, per ora non c’è stata alcuna dichiarazione in merito da parte di Ilary. Entrambi oggi hanno dei nuovi compagni, Francesco Totti è fidanzato con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi è fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Entrambi sembrano molto felici e sereni con i rispettivi nuovi compagni, riuscissero a ricostruire un rapporto sereno anche tra loro due sarebbe sicuramente importante, soprattutto per i figli. Staremo a vedere.

