Perché si parla tanto della fine del matrimonio tra Valentina Fradegrada e Prince Boateng? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché si parla tanto della fine del matrimonio tra Valentina Fradegrada e Prince Boateng?

Il matrimonio tra l’imprenditrice bergamasca Valentina Fradegrada e l’ex calciatore ghanese Kevin Prince Boateng sarebbe giunto al capolinea dopo appena un anno. I due infatti hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram, dove, tra l’altro, sono sparite tutte le foto di coppie, comprese quelle scattate il giorno del loro matrimonio. Periodo non facile quello per Boateng che ha da poco detto addio al calcio giocato e questo potrebbe magari aver inciso sulla presunta crisi con la moglie. Al momento però non ci sono state né smentite né conferme da parte dei diretti interessati, ma i segnali visti sui social non fanno presagire nulla di buono, sembrerebbe non solo che il matrimonio sia finito, ma anche in maniera burrascosa. Per avere la certezza della fine del matrimonio tra Valentina Fradegrada e Pince Boateng non resta che aspettare che uno dei due esca allo scoperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da V (@valentinafradegrada)

Il matrimonio tra Valentina Fradegrada e Pince Boateng

Valentina Fradegrada e Prince Boateng sono convolati a nozze solamente un anno fa, ovvero l’11 giugno del 2022. Il loro è stato un matrimonio particolare, in quanto si è celebrato anche nel Metaverso, con un matrimonio sulla Luna che i fan hanno potuto seguire attraverso un esclusivo NTF. Queste erano state le parole dell’allora futura sposa Valentina Fradegrada: “tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta ad ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio.” Nella realtà i due si sono sposati a Rodicondoli, sulle colline senesi. Valentina Fradegrada ha indossato un abito bianco con profonda scollatura a V, le maniche a tre quarti, fusciacca in vita e gonna a ruota. I capelli della sposa erano legati con uno chignon basso. Prince Boateng invece ha indossato un abito scuro. Valentina e Boateng si sono inoltre scambiati una collana contenente una goccia del loro sangue, un modo per loro di sancire ancora di più il loro legame. Adesso, dopo poco più di un anno, il loro matrimonio sembrerebbe essere già giunto al capolinea, oppure si tratta solamente di una crisi? Solo il tempo darà le risposte a questa domanda.

Per Kevin Prince Boateng il matrimonio con Valentina Fradegrada è il terzo. L’ex calciatore del Milan è stato infatti sposato prima con Jennifer Boateng, dalla quale ha avuto un figlio, Jermaine, e con l’ex velina di “Striscia la Notizia” Melissa Satta, dalla quale ha avuto un altro figlio, Maddox. La decisione di separarsi è stata di Boateng, il quale ha recentemente rivelato che non c’è stato nessun tradimento, per lui era un periodo difficile, non stava bene mentalmente. Lui e Melissa erano giunti a un rapporto di infelicità totale, per questo alla fine hanno deciso di separarsi. Vedremo adesso se anche il terzo matrimonio è giunto al capolinea.