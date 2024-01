Perché i segni zodiacali si chiamano così? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché i segni zodiacali si chiamano così: le origini

Ognuno di noi sa a che segno zodiacale appartiene e di che segno sono le persone più care. Molti di noi controllano quotidianamente l’oroscopo e spesso basano le proprie scelte a seconda delle previsioni astrologiche. Ma, come sono nati i segni zodiacali? Innanzitutto è bene ricordare che i segni zodiacali sono 12 e prendono il nome da altrettante costellazioni che, la maggior parte di noi, non conosce. La prima rappresentazione dei segni zodiacali risale al IV secolo a.c. quando i Babilonesi facevano delle previsioni basandosi sullo studio delle posizioni del Sole e dei pianeti vicini alla Terra. Il cielo venne così diviso in 12 sezioni, ognuna contenente una costellazione. Il nome di ognuna di quelle costellazioni venne appunto associato a un segno zodiacale. I Greci, in seguito, apportarono delle modifiche. I segni rimasero sempre 12 ma, vennero suddivisi in base ai solstizi e agli equinozi delle quattro stagioni.

Significato e caratteristiche dei segni zodiacali

Il significato dei vari segni zodiacali fa riferimento al simbolismo legato alle figure che li rappresentano, dal mondo animale, alla mitologia, alle stesse costellazioni con vari personaggi presi dalle leggende. Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche di ogni segno:

Ariete: dal 21 marzo al 20 aprile, i nati sotto a questo segno sono generalmente istintivi e poco pazienti. Spesso agiscono senza pensare, sono spesso lunatici a amano le novità. Sono governati da Marte.

dal 21 marzo al 20 aprile, i nati sotto a questo segno sono generalmente istintivi e poco pazienti. Spesso agiscono senza pensare, sono spesso lunatici a amano le novità. Sono governati da Marte. Toro: dal 21 aprile al 20 maggio, i nati sotto a questo segno sono persone concrete e fedeli, sono molto legati ai beni materiali, alla casa e agli affetti. Sono molto passionali e molto prudenti in amore. Il Toro è governato da Venere.

dal 21 aprile al 20 maggio, i nati sotto a questo segno sono persone concrete e fedeli, sono molto legati ai beni materiali, alla casa e agli affetti. Sono molto passionali e molto prudenti in amore. Il Toro è governato da Venere. Gemelli: dal 21 maggio al 21 giugno, i nati sotto a questo segno sono persone molto vivaci ma anche irrequiete, odiano la monotonia e amano stare con gli altri. Il segno è governato da Mercurio.

dal 21 maggio al 21 giugno, i nati sotto a questo segno sono persone molto vivaci ma anche irrequiete, odiano la monotonia e amano stare con gli altri. Il segno è governato da Mercurio. Cancro: dal 22 giugno al 22 luglio, i nati sotto a questo segno sono persone molto sensibili, lunatiche e tendono spesso a chiudersi a guscio. Sono anche molto gelosi. Il segno è governato dalla Luna.

dal 22 giugno al 22 luglio, i nati sotto a questo segno sono persone molto sensibili, lunatiche e tendono spesso a chiudersi a guscio. Sono anche molto gelosi. Il segno è governato dalla Luna. Leone : dal 23 luglio al 23 agosto, i nati sotto a questo segno sono persone altruiste, passionali e che amano stare al centro dell’attenzione. Sono anche molto coraggiosi. Il segno è governato dal Sole.

: dal 23 luglio al 23 agosto, i nati sotto a questo segno sono persone altruiste, passionali e che amano stare al centro dell’attenzione. Sono anche molto coraggiosi. Il segno è governato dal Sole. Vergine : dal 24 agosto al 22 settembre, i nati sotto a questo segno sono persone precise e meticolose. Sono anche molto romantici. Il segno è governato da Mercurio.

: dal 24 agosto al 22 settembre, i nati sotto a questo segno sono persone precise e meticolose. Sono anche molto romantici. Il segno è governato da Mercurio. Bilancia: dal 23 settembre al 22 ottobre, i nati sotto a questo segno sono persone molto armoniose che amano la pace e la tranquillità. Sono anche molto altruisti. Il segno è governato da Venere.

dal 23 settembre al 22 ottobre, i nati sotto a questo segno sono persone molto armoniose che amano la pace e la tranquillità. Sono anche molto altruisti. Il segno è governato da Venere. Scorpione : dal 23 ottobre al 21 novembre, i nati sotto a questo segno sono solitamente molto possessivi e poco capaci di perdonare, ma sono anche molto intelligenti. Il segno è governato da Marte.

: dal 23 ottobre al 21 novembre, i nati sotto a questo segno sono solitamente molto possessivi e poco capaci di perdonare, ma sono anche molto intelligenti. Il segno è governato da Marte. Sagittario: dal 22 novembre al 21 dicembre, i nati sotto a questo segno sono generalmente persone amanti dell’avventura e della buona cucina. Sono anche molto altruisti. Il segno è governato da Giove e Nettuno.

dal 22 novembre al 21 dicembre, i nati sotto a questo segno sono generalmente persone amanti dell’avventura e della buona cucina. Sono anche molto altruisti. Il segno è governato da Giove e Nettuno. Capricorno: dal 22 dicembre al 20 gennaio, i nati sotto a questo segno sono spesso persone molto concrete e responsabili, ma spesso molto diffidenti. Il segno è governato da Saturno.

dal 22 dicembre al 20 gennaio, i nati sotto a questo segno sono spesso persone molto concrete e responsabili, ma spesso molto diffidenti. Il segno è governato da Saturno. Acquario: dal 21 gennaio al 19 febbraio, i nati sotto a questo segno sono persone indipendenti e ribelli, ma che amano stare in compagnia. Il segno è governato da Saturno e Urano.

dal 21 gennaio al 19 febbraio, i nati sotto a questo segno sono persone indipendenti e ribelli, ma che amano stare in compagnia. Il segno è governato da Saturno e Urano. Pesci: dal 20 febbraio al 20 marzo, i nati sotto a questo segno sono persone spesso molto timide e sensibili, e anche molto introverse. Il segno è governato da Nettuno.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Oroscopo 2024, ecco la classifica dei segni più fortunati dell’anno

L’oroscopo di gennaio 2024: le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali