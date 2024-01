Ecco la posizione yoga per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è la posizione yoga perfetta per ogni segno zodiacale.

Oroscopo yoga 2024

Lo yoga è al giorno d’oggi una delle discipline più praticate al mondo, che unisce mente e corpo e consente di ritrovare pace ed equilibrio interiore. Nello yoga ci sono tantissime posizioni differenti e, l’astrologia, può aiutarci a capire quale sia la posizione perfetta per noi, che mira a rafforzare le aree più deboli. Ogni segno zodiacale ha di per sé qualcosa da migliorare, vediamo quindi adesso insieme qual è la posizione giusta per ogni segno zodiacale.

Oroscopo yoga 2024: ad ogni segno la sua posizione

Come abbiamo appena visto, lo yoga è una delle discipline più praticate al mondo. Vediamo adesso insieme qual è la posizione yoga adatta a ogni segno zodiacale:

Ariete: la posizione perfetta per i nati sotto al segno dell’Ariete è la verticale, con le mani appoggiate a terra, ottima per scaricare tutta l’energia.

Toro: per i nati sotto al segno del Toro la posizione yoga è la posizione della mano che afferra l’alluce, che richiede equilibrio e determinazione, oltre che apertura e flessibilità.

Gemelli: la posizione per coloro che sono nati sotto al segno dei Gemelli è una asana dove il corpo “vola” nonostante sia ben radicato.

Cancro: la posizione per coloro che sono nati sotto al segno zodiacale del Cancro è una postura che vi esorta a rivolgervi all’interno di voi stessi.

Leone: la posizione yoga per i nati sotto al segno del Leone è la verticale sugli avanbracci, in grado di dare una sensazione di potere.

Vergine: la posizione yoga giusta per coloro che sono nati sotto al segno zodiacale della Vergine è la posizione del Guerriero.

Bilancia: la posizione perfette per coloro che sono nati sotto al segno zodiacale della Bilancia è la postura del Guerriero III, al fine di imparare a stare in equilibrio.

Scorpione: la posizione perfette per i nati sotto al segno dello Scorpione è la spaccata, che va mantenuta almeno per 20 respiri.

Sagittario: la posizione yoga giusta per coloro che sono nati sotto al segno del Sagittario è la gru, che richiede equilibrio e tanta concentrazione.

Capricorno: la posizione yoga per i nati sotto al segno del Capricorno è la postura a inchino.

Acquario: la posizione yoga ideale per coloro che sono nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario è quella del ponte, che vi porterà ad aprire lo spazio intorno al vostro cuore.

Pesci: la posizione yoga perfetta per tutti coloro che sono nati sotto al segno zodiacale dei Pesci è la posizione del compasso che vi porterà a ricordarvi di vivere nel presente.

Queste che abbiamo visto sono quindi le posizioni yoga perfette per ogni segno zodiacale. E voi, cosa aspettare a guardare qual è la vostra e a provarla?

