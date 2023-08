Vediamo insieme, all’interno di questa settimana, l‘oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023

Marte è da poco entrato nel segno della Bilancia e porterà delle belle novità per tutti i segni d’Aria ma non solo a loro. Venere invece rimarrà stabile nel segno del Leone. Ma vediamo adesso nel dettaglio cosa riservano le stelle per la settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023: tutti i segni zodiacali

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023, segno per segno: