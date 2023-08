Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i segni zodiacali compatibili con il segno della Bilancia sotto le lenzuola.

Le affinità sessuali della Bilancia

I nati sotto al segno della Bilancia amano la dolcezza e la tenerezza in generale, ma soprattutto sotto le lenzuola. Cercano quindi un partner che sia dolce e che non salti nessun preliminare, amano infatti baci e carezze e non chi vuole arrivare subito al dunque. Se il partner è in grado di dare a un nato sotto questo segno quello che desidera, allora la sua carica sessuale potrà esprimersi al meglio. La Bilancia inoltre è un segno governato da Venere, oltre a essere un segno d’Aria, quindi simbolo di socialità e comunicazione, per questo è più attratta da coloro coi quali poter intavolare conversazioni stimolanti. I nati sotto questo segno sono anche molto creativi e amano la fantasia, quindi se stimolati nel modo giusto, possono davvero tirare fuori il meglio anche sotto le lenzuola. Per loro però il sesso non è solo una questione fisica ma anche mentale e ha bisogno di sicurezza ed equilibrio per esprimere al meglio la propria carica sessuale. Ha quindi bisogno di un partner che sabbia infondergli sicurezza e fiducia in se stesso, al fine di poter esprimere al massimo la propria energia sessuale. Infine è un segno molto esperto nell’arte della seduzione, soprattutto quella verbale. Sono diversi i segni compatibili sotto le lenzuola con il segno della Bilancia, vediamolo adesso insieme.

Le affinità sessuali della Bilancia: i segni compatibili

Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili sotto le lenzuola con il segno della Bilancia:

Bilancia e Ariete : due segni molto compatibili tra loro a letto, entrambi sono segni cardinali dello Zodiaco, collocati quindi all’inizio delle stagioni. Le loro qualità si completano a vicenda, la forza e il carattere dell’Ariete e la dolcezza della Bilancia fanno sì che la compatibilità sotto le lenzuola sia davvero molto alta.

: due segni molto compatibili tra loro a letto, entrambi sono segni cardinali dello Zodiaco, collocati quindi all’inizio delle stagioni. Le loro qualità si completano a vicenda, la forza e il carattere dell’Ariete e la dolcezza della Bilancia fanno sì che la compatibilità sotto le lenzuola sia davvero molto alta. Bilancia e Leone: entrambi segni molto romantici, insieme possono fare scintille. Accanto al Leone inoltre un nato sotto al segno della Bilancia aumenterà la propria intraprendenza.

entrambi segni molto romantici, insieme possono fare scintille. Accanto al Leone inoltre un nato sotto al segno della Bilancia aumenterà la propria intraprendenza. Bilancia e Sagittario : il Sagittario mette il sesso al primo posto e per questo non sembra essere molto compatibile con la Bilancia che invece da molta importanza alla comunicazione. Invece se La Bilancia saprà comunicare in maniera corretta con il Sagittario la loro unione sotto le lenzuola potrebbe davvero essere indimenticabile.

: il Sagittario mette il sesso al primo posto e per questo non sembra essere molto compatibile con la Bilancia che invece da molta importanza alla comunicazione. Invece se La Bilancia saprà comunicare in maniera corretta con il Sagittario la loro unione sotto le lenzuola potrebbe davvero essere indimenticabile. Bilancia e Cancro: due segni molto sensibili, timidi e romantici. Insieme possono dare via a una passione travolgente, entrambi amanti dei preliminari sanno esattamente cosa fare per soddisfare i bisogni l’uno dell’altro.

due segni molto sensibili, timidi e romantici. Insieme possono dare via a una passione travolgente, entrambi amanti dei preliminari sanno esattamente cosa fare per soddisfare i bisogni l’uno dell’altro. Bilancia e Bilancia: la compatibilità è molto alta sotto le lenzuola proprio perché vedono il sesso nello stesso modo. Nessuno dei due ha bisogno di chiedere all’altro cosa vuole, il tutto viene in maniera naturale.

Questi che abbiamo appena visto sono quindi i segni maggiormente compatibili sotto le lenzuola con il segno zodiacale della Bilancia. Bassa invece la compatibilità a letto per la Bilancia con Scorpione, Pesci, Toro, Vergine e Capricorno.