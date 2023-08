Quali sono le migliori affinità sessuali, per il segno dei Gemelli? Quali i segni che, secondo le stelle e l’antica arte dell’astrologia, saranno i più compatibili con i Gemelli, sotto le lenzuola? Se vi state ponendo anche voi questa domanda, questo è di certo l’articolo giusto per voi: vediamo quindi, insieme, di conoscere meglio il segno dei Gemelli, e le sue compatibilità col resto dello zodiaco!

Segno zodiacale dei Gemelli: affinità sessuali e segni compatibili

Quali sono i segni compatibili sotto le lenzuola, quando si tratta del segno dei Gemelli? In altre parole, quali potrebbero mai essere le sue affinità sessuali? Per saperlo, e anche per esserne sicuri, è sicuramente importante conoscere il profilo psicologico, affettivo e sessuale del segno dei Gemelli. Come si comporta questo segno sotto le lenzuola? Il sesso è in linea con l’amore, o preferisce delle storie poco impegnative? Scopriamolo insieme!

Prima di tutto, l’amore è per i Gemelli, un percorso mentale, ancor prima di un fatto fisico: per questo, prima di potersi lasciar andare alla passione, i nati sotto il segno dei Gemelli vogliono incontrare qualcuno in grado di tener loro testa, e di sedurli intellettualmente. Amanti dei viaggi, dell’arte e maestri di seduzione, sotto le lenzuola saranno molti attenti al piacere del partner: sicuramente coinvolgeranno l’amante in giochi divertenti e seduttivi, che coinvolgano i cinque sensi. Tutto questo, però, solo se saranno davvero presi mentalmente dall’altra persona: altrimenti, non si faranno problemi a trasformare un incontro in una storia di una notte!

Ma quali sono i segni più compatibili coi Gemelli, secondo le stelle? Vediamone insieme un breve elenco.

Gemelli+Leone: I nati sotto il segno del Leone, passionali e forti, attirano i Gemelli per la loro grande sicurezza, che li fa sentire protetti, un po’ come se fossero scortati da una guardia del corpo.

I nati sotto il segno del Leone, passionali e forti, attirano i Gemelli per la loro grande sicurezza, che li fa sentire protetti, un po’ come se fossero scortati da una guardia del corpo. Gemelli+Sagittario: Con questo segno di Fuoco, i Gemelli hanno in comune la passione per i viaggi, per il divertimento. Inoltre, entrambi i segni zodiacali, posseggono un innato ottimismo, un approccio leggero e sorridente nei confronti della vita. E anche, del sesso.

Con questo segno di Fuoco, i Gemelli hanno in comune la passione per i viaggi, per il divertimento. Inoltre, entrambi i segni zodiacali, posseggono un innato ottimismo, un approccio leggero e sorridente nei confronti della vita. E anche, del sesso. Gemelli+Ariete: Il segno zodiacale dell’Ariete, conquista i Gemelli con la sua prepotenza e forte passionalità. I nati Ariete, in effetti, sono dei leader nati, e questo affascina davvero tanto i nati Gemelli, che spesso si sottomettono mentalmente ad un partner Ariete.

Il segno zodiacale dell’Ariete, conquista i Gemelli con la sua prepotenza e forte passionalità. I nati Ariete, in effetti, sono dei leader nati, e questo affascina davvero tanto i nati Gemelli, che spesso si sottomettono mentalmente ad un partner Ariete. Gemelli+Bilancia: Una bella coppia, con grandi possibilità di riuscita. Infatti, entrambi i segni d’Aria, sono dominati da un approccio mentale alla sessualità. La Bilancia, però, è anche molto dolce e romantica, e questo gioco di contrasti può facilmente sedurre i nati sotto il segno dei Gemelli.

Vi siete ritrovati in questo elenco? Se non è così, niente paura: a breve parleremo di come poter conquistare un nato sotto il segno dei Gemelli!

Segno zodiacale dei Gemelli: come conquistarlo?

Se anche voi vorreste conquistare una persona nata sotto il segno dei Gemelli, probabilmente dovreste essere messi al corrente di alcune sue caratteristiche: volubili e anche un po’ capricciosi, i nati Gemelli potrebbero pensare di essere attratti da voi, salvo poi annoiarsi dopo una sola notte. Infatti, la prima regola per assicurarsi la passione durevole di un Gemelli, è proprio quella di coinvolgerlo mentalmente, affascinandolo e portandolo a scoprire sempre nuovi lati di sé.

Un consiglio speciale? portatelo a vedere una mostra d’arte. oppure sorprendetelo con un viaggio fuori programma: la nuova avventura da condividere insieme, accenderà sicuramente la passione in entrambi.

Del resto, la vita per i nati Gemelli, non è altro che una splendida avventura da vivere, e possibilmente condividere!