Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023

Durante questa settimana che va dal 26 giugno al 2 luglio Mercurio lascerà il segno dei Gemelli per entrare in quello del Cancro affiancandosi al Sole. Ciò porterà tante novità in particolare per i segni d’Acqua, ma anche per tutti gli altri segni. Vediamo adesso insieme cosa riservano le stelle per la prossima settimana segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023: tutti i segno zodiacali

Vediamo ora nel dettaglio cosa riservano le stelle nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023, segno per segno: