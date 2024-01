Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 22 al 28 gennaio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024

Nel corso di questa settimana il pianeta Venere entrerà in Capricorno, raggiungendo così Marte e Mercurio e portando buone notizie in particolare per i segni di Terra. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 22 al 28 gennaio 2024 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 22 al 28 gennaio 2024, segno per segno:

Ariete : non buone notizie in arrivo dal punto di vista sentimentale, da mercoledì infatti Venere sarà sfavorevole e potrebbe portare a discussioni e litigi con il partner. Anche Marte e Mercurio sono contrari, prevista tanta stanchezza. Giornate fortunate giovedì, venerdì e sabato.

: non buone notizie in arrivo dal punto di vista sentimentale, da mercoledì infatti Venere sarà sfavorevole e potrebbe portare a discussioni e litigi con il partner. Anche Marte e Mercurio sono contrari, prevista tanta stanchezza. Giornate fortunate giovedì, venerdì e sabato. Toro : settimana perfetta all’orizzonte, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello sentimentale. Sul lavoro riuscirete a portare a termine ogni compito in maniera eccellente e avrete tanti bei momenti da vivere con il partner!

: settimana perfetta all’orizzonte, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello sentimentale. Sul lavoro riuscirete a portare a termine ogni compito in maniera eccellente e avrete tanti bei momenti da vivere con il partner! Gemelli : la settimana inizierà con una giornata super fortunata, cercate di approfittarne. Venere, inoltre, tornerà dalla vostra parte regalandovi momenti all’insegna del romanticismo e della passione da vivere con il partner. Incontri speciali per i single!

: la settimana inizierà con una giornata super fortunata, cercate di approfittarne. Venere, inoltre, tornerà dalla vostra parte regalandovi momenti all’insegna del romanticismo e della passione da vivere con il partner. Incontri speciali per i single! Cancro : settimana non semplice per via di Venere in Capricorno, per chi è in coppia potrebbero infatti esserci litigi con il proprio partner. Anche sul lavoro le cose non vanno benissimo, vi sentirete stanchi e stressati.

: settimana non semplice per via di Venere in Capricorno, per chi è in coppia potrebbero infatti esserci litigi con il proprio partner. Anche sul lavoro le cose non vanno benissimo, vi sentirete stanchi e stressati. Leone : fino a mercoledì avrete Venere a favore, dopo potrebbero esserci alcuni problemi all’interno della coppia. Giovedì, venerdì e sabato Luna super fortunata, potreste ricevere una splendida notizia!

: fino a mercoledì avrete Venere a favore, dopo potrebbero esserci alcuni problemi all’interno della coppia. Giovedì, venerdì e sabato Luna super fortunata, potreste ricevere una splendida notizia! Vergine: ottima settimana in arrivo! Sul lavoro tutto procede molto bene, anzi alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione. Dal punto di vista sentimentale, Venere torna a favore regalandovi tanti bei momenti con il partner.

ottima settimana in arrivo! Sul lavoro tutto procede molto bene, anzi alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione. Dal punto di vista sentimentale, Venere torna a favore regalandovi tanti bei momenti con il partner. Bilancia: sarà una settimana non facile, vi sentirete infatti più stanchi e stressati del solito per l’opposizione di Marte e Mercurio. Anche Venere sarà sfavorevole, possibili discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per un nonnulla.

sarà una settimana non facile, vi sentirete infatti più stanchi e stressati del solito per l’opposizione di Marte e Mercurio. Anche Venere sarà sfavorevole, possibili discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per un nonnulla. Scorpione : ottima settimana dal punto di vista sentimentale, soprattutto per chi è single. Potreste infatti conoscere una persona che vi farà perdere la testa. Anche sul lavoro tutto procede molto bene, Luna fortunata martedì e mercoledì.

: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, soprattutto per chi è single. Potreste infatti conoscere una persona che vi farà perdere la testa. Anche sul lavoro tutto procede molto bene, Luna fortunata martedì e mercoledì. Sagittario : settimana di alti e bassi, se sul lavoro non dovrebbero esserci troppi problemi, essi potrebbero esserci nella vita di coppia. Dopo un periodo magico potrebbero venire a galla diverse cose. Cercate di affrontare tutto con calma.

: settimana di alti e bassi, se sul lavoro non dovrebbero esserci troppi problemi, essi potrebbero esserci nella vita di coppia. Dopo un periodo magico potrebbero venire a galla diverse cose. Cercate di affrontare tutto con calma. Capricorno : momento davvero unico, oltre a Marte e Mercurio ecco che anche Venere entra nel vostro segno regalandovi momenti magici da vivere con chi amate. Anche sul lavoro sono tante le soddisfazioni in arrivo.

: momento davvero unico, oltre a Marte e Mercurio ecco che anche Venere entra nel vostro segno regalandovi momenti magici da vivere con chi amate. Anche sul lavoro sono tante le soddisfazioni in arrivo. Acquario: anche se Venere è ancora dalla vostra parte, potreste vivere delle giornate no per colpa della Luna in opposizione, che vi renderà molto nervosi e vi farà arrabbiare per un nonnulla.

anche se Venere è ancora dalla vostra parte, potreste vivere delle giornate no per colpa della Luna in opposizione, che vi renderà molto nervosi e vi farà arrabbiare per un nonnulla. Pesci: bellissima settimana in arrivo, Venere torna a vostro favore, per i single ecco che la persona giusta potrebbe arrivare da un momento all’altro! Ottima settimana anche dal punto di vista lavorativo. Approfittatene!

