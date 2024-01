Quale animale sei dell’oroscopo cinese? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Oroscopo cinese, che animale sei?

I segni zodiacali cinesi sono diversi dai nostri, in primis se i segni zodiacali occidentali vanno a seconda del mese di nascita, quelli cinesi vanno invece a seconda dell’anno, per la precisione a seconda dell‘anno lunare. Ragion per cui anche due persone nate in mesi diversi e in anni diversi possono in realtà essere delle stesso segno zodiacale cinese. Siete curiosi di sapere che animale siete? Ecco a voi gli anni di nascita e gli animali corrispondenti:

Topo: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912

2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 Bufalo : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913

: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 Tigre: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914

2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 Lepre : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915

: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915 Drago: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916

2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916 Serpente : 2025, 2013, 2001, 1989. 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917

: 2025, 2013, 2001, 1989. 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917 Cavallo : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918

: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918 Capra: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919

2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919 Scimmia: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920

2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920 Gallo: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921

2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921 Cane: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922

2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922 Maiale: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923

E voi, che animale siete?

Oroscopo cinese: le caratteristiche di ogni animale

Dopo aver scoperto quale animale siete secondo l’oroscopo cinese, vediamo adesso insieme le caratteristiche principali di ciascun animale:

Topo: generosità e sincerità sono tra le caratteristiche principali del segno, chi è Topo è molto socievole, saggio e ambizioso.

generosità e sincerità sono tra le caratteristiche principali del segno, chi è Topo è molto socievole, saggio e ambizioso. Bufalo: chiamato anche Bue, è un segno calmo e metodico. Dotato di grande memoria e anche molto testardo.

chiamato anche Bue, è un segno calmo e metodico. Dotato di grande memoria e anche molto testardo. Tigre: chi è nato sotto al segno della Tigre ha una personalità forte e combattiva, affrontano tutti i problemi come se fossero una sfida.

chi è nato sotto al segno della Tigre ha una personalità forte e combattiva, affrontano tutti i problemi come se fossero una sfida. Coniglio : dolcezza e sensibilità sono le caratteristiche principali di questo segno, sono persone molto disponibili che amano aiutare il prossimo.

: dolcezza e sensibilità sono le caratteristiche principali di questo segno, sono persone molto disponibili che amano aiutare il prossimo. Drago: chi è nato sotto a questo segno è molto vivace e curioso, oltre a essere dotato di grande personalità e amante dello stare al centro dell’attenzione.

chi è nato sotto a questo segno è molto vivace e curioso, oltre a essere dotato di grande personalità e amante dello stare al centro dell’attenzione. Serpente: intelligenza e astuzia tra le caratteristiche principali del segno, i Serpenti sembrano timidi ma in realtà amano stare insieme agli altri.

intelligenza e astuzia tra le caratteristiche principali del segno, i Serpenti sembrano timidi ma in realtà amano stare insieme agli altri. Cavallo: chi è nato sotto a questo segno è veloce e abile, allegro e popolare. Ama tantissimo stare in compagnia.

chi è nato sotto a questo segno è veloce e abile, allegro e popolare. Ama tantissimo stare in compagnia. Capra: chiamato anche Pecora, la creatività è la caratteristica principale, amante dei bambini e degli animali.

chiamato anche Pecora, la creatività è la caratteristica principale, amante dei bambini e degli animali. Scimmia: intelligenza e simpatia tra le caratteristiche principali di questo segno, unite a una grande forza d’animo.

intelligenza e simpatia tra le caratteristiche principali di questo segno, unite a una grande forza d’animo. Gallo: persone organizzate e precise, ma anche molto coraggiose e molto dedite al lavoro.

persone organizzate e precise, ma anche molto coraggiose e molto dedite al lavoro. Cane: intelligenza e onestà tra le caratteristiche principali di questo segno, i Cani amano l’armonia e sono anche molto fedeli.

intelligenza e onestà tra le caratteristiche principali di questo segno, i Cani amano l’armonia e sono anche molto fedeli. Maiale: buoni, amichevoli e tolleranti, sono molto legati alla famiglia e sono tra i segni zodiacali più sinceri.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Oroscopo 2024, ecco la classifica dei segni più fortunati dell’anno

L’oroscopo di gennaio 2024: le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali