Nel corso di questa settimana Mercurio abbandonerà il segno dei Pesci per entrare in quello dell’Ariete, mentre Venere entrerà in quello dei Pesci. Marte, nel frattempo, resterà in Acquario continuando a sostenere i segni di Aria. Vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo dall’11 al 17 marzo 2024, segno per segno.

Ariete: con l’arrivo di Mercurio nel segno sono tante le soddisfazioni a livello lavorativo che vi attendono in questo periodo. Sul piano sentimentale invece qualche malumore di troppo. Luna nervosa nella giornata di domenica.

con l’arrivo di Mercurio nel segno sono tante le soddisfazioni a livello lavorativo che vi attendono in questo periodo. Sul piano sentimentale invece qualche malumore di troppo. Luna nervosa nella giornata di domenica. Toro: ottima settimana in arrivo soprattutto dal punto di vista sentimentale, visto che Venere in Pesci porterà tanta fortuna in amore a tutti voi. Anche sul lavoro, dopo un periodo stressante, è tempo di tirare un po’ il fiato.

ottima settimana in arrivo soprattutto dal punto di vista sentimentale, visto che Venere in Pesci porterà tanta fortuna in amore a tutti voi. Anche sul lavoro, dopo un periodo stressante, è tempo di tirare un po’ il fiato. Gemelli: settimana di alti e bassi, se sul lavoro le cose procederanno per il verso giusto, lo stesso non si può dire in ambito sentimentale. Venere è sfavorevole e potrebbe portare a dei litigi con il partner. Cercate di non prendervela per le piccole cose.

settimana di alti e bassi, se sul lavoro le cose procederanno per il verso giusto, lo stesso non si può dire in ambito sentimentale. Venere è sfavorevole e potrebbe portare a dei litigi con il partner. Cercate di non prendervela per le piccole cose. Cancro: le cose continuano a migliorare, nonostante Mercurio sfavorevole che potrebbe portare qualche imprevisto sul lavoro, le stelle vi sorridono e Venere torna finalmente dalla vostra parte. Cercate di approfittarne!

le cose continuano a migliorare, nonostante Mercurio sfavorevole che potrebbe portare qualche imprevisto sul lavoro, le stelle vi sorridono e Venere torna finalmente dalla vostra parte. Cercate di approfittarne! Leone: splendida settimana per voi, sia dal punto di vista lavorativo, dove non mancheranno le soddisfazioni e chissà, anche le promozioni, sia da quello sentimentale, con Venere che torna a favore e vi regalerà tanti momenti all’insegna della passione e del romanticismo.

splendida settimana per voi, sia dal punto di vista lavorativo, dove non mancheranno le soddisfazioni e chissà, anche le promozioni, sia da quello sentimentale, con Venere che torna a favore e vi regalerà tanti momenti all’insegna della passione e del romanticismo. Vergine: settimana difficile, da ogni punto di vista. Sul lavoro vi sentirete particolarmente stressati e, con Venere in opposizione, anche in amore potreste andare incontro a litigi e discussioni con il partner. Occhio soprattutto alla gelosia.

settimana difficile, da ogni punto di vista. Sul lavoro vi sentirete particolarmente stressati e, con Venere in opposizione, anche in amore potreste andare incontro a litigi e discussioni con il partner. Occhio soprattutto alla gelosia. Bilancia: Mercurio in opposizione porterà diversi problemi in ambito lavorativo, dovrete far fronte a degli imprevisti, cercate di affrontare tutte le sfide con il piglio giusto. Anche in amore settimana così così.

Mercurio in opposizione porterà diversi problemi in ambito lavorativo, dovrete far fronte a degli imprevisti, cercate di affrontare tutte le sfide con il piglio giusto. Anche in amore settimana così così. Scorpione: settimana super dal punto di vista sentimentale. Chi è in coppia potrebbe finalmente decidere di fare il grande passo, chi è single potrebbe conoscere una persona davvero speciale. Tutto ok anche sul lavoro.

settimana super dal punto di vista sentimentale. Chi è in coppia potrebbe finalmente decidere di fare il grande passo, chi è single potrebbe conoscere una persona davvero speciale. Tutto ok anche sul lavoro. Sagittario: settimana a due facce. Sul lavoro, grazie a Mercurio, le cose procederanno nel migliore dei modi, in ambito sentimentale, per via dell’opposizione di Venere, potreste andare incontro a incomprensioni e discussioni con il partner.

settimana a due facce. Sul lavoro, grazie a Mercurio, le cose procederanno nel migliore dei modi, in ambito sentimentale, per via dell’opposizione di Venere, potreste andare incontro a incomprensioni e discussioni con il partner. Capricorno: è tempo di fare chiarezza dal punto di vista sentimentale, alcuni di voi cominceranno ad avere dei dubbi sulla relazione. Sul lavoro settimana così così, meglio aspettare un periodo migliore per iniziare un nuovo progetto.

è tempo di fare chiarezza dal punto di vista sentimentale, alcuni di voi cominceranno ad avere dei dubbi sulla relazione. Sul lavoro settimana così così, meglio aspettare un periodo migliore per iniziare un nuovo progetto. Acquario: Mercurio torna a favore mentre Venere lascia il vostro segno. Ottime notizie quindi per quanto riguarda il lavoro, un pò meno dal punto di vista sentimentale. Cercate di tenere a freno la gelosia.

Mercurio torna a favore mentre Venere lascia il vostro segno. Ottime notizie quindi per quanto riguarda il lavoro, un pò meno dal punto di vista sentimentale. Cercate di tenere a freno la gelosia. Pesci: Venere arriva nel vostro segno e inizierà per voi un periodo davvero super! Sia per chi è in coppia, che vivrà momenti indimenticabili, sia per chi è single, che potrebbe fare incontri molto interessanti.

