Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Leone.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Leone: sarà un mese sorprendente

Leoncini all’ascolto, il mese di settembre 2023 sarà un mese davvero sorprendente, sotto tanti punti di vista. La vostra estate è stata all’insegna della passione e dell’eros, e anche questo mese di settembre promette molto bene. Venere, infatti, dal 4 torna nel vostro segno, e vi porterà tanta fortuna in ambito sentimentale. Venere vi porterà anche a essere molto più autentici, dedicatevi a tutto ciò che vi fa stare bene, non fate caso ai giudizi degli altri, la vita è la vostra e nessuno meglio di voi può sapere di cosa avete bisogno davvero e quali sono le cose che vi rendono davvero felici. Dovete imparare a credere di più in voi stessi e nelle vostre potenzialità. La Luna Piena in Vergine del 15 del mese vi invita a stare molto attenti con le spese, meglio risparmiare che spendere soldi per cose che non vi servono davvero. Nella seconda parte del mese sarete super curiosi, avrete quindi voglia di imparare cose nuove e anche di cimentarvi in esperienze mai fatte prima. La Luna Piena in Ariete del 29 vi porta a prediligere un approccio più pratico e concreto rispetto a uno esclusivamente teorico.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Leone: amore, lavoro e denaro

Come abbiamo appena detto, il mese di settembre 2023 sarà un mese davvero sorprendente sotto molti aspetti per il segno zodiacale del Leone. Vediamo adesso insieme le previsioni per amore, lavoro e denaro.

Amore: periodo magico per l’amore, cari leoncini difficilmente dimenticherete questo settembre 2023! Mercurio è sempre nel vostro segno e vi renderà affascinanti come non mai, sarete davvero in grado di conquistare chiunque vogliate, siete davvero irresistibili. I single potranno vivere delle storie divertenti senza impegno, che però ricorderete per tanto tempo. Per chi è in coppia, sorprendete il vostro partner con un regalo inaspettato o con una sorpresa, oltre a rendere felice il partner renderete felici anche voi stessi.

Lavoro : mese positivo in ambito lavorativo, Marte vi regalerà tanta energia in più che vi permetterà di svolgere al meglio tutte le vostre mansioni. Potrebbero anche esserci avanzamenti di carriera, o qualcuno potrebbe cambiare lavoro e fare finalmente quello che ha sempre desiderato. Le opportunità sono davvero all'ordine del giorno, dovete solamente saperle cogliere al volo! Il lavoro questo mese potrebbe anche portarvi a viaggiare più del previsto, sarà questa un'ottima opportunità per ampliare le vostre conoscenze.

: mese positivo in ambito lavorativo, Marte vi regalerà tanta energia in più che vi permetterà di svolgere al meglio tutte le vostre mansioni. Potrebbero anche esserci avanzamenti di carriera, o qualcuno potrebbe cambiare lavoro e fare finalmente quello che ha sempre desiderato. Le opportunità sono davvero all’ordine del giorno, dovete solamente saperle cogliere al volo! Il lavoro questo mese potrebbe anche portarvi a viaggiare più del previsto, sarà questa un’ottima opportunità per ampliare le vostre conoscenze. Denaro: mese nel complesso abbastanza positivo per quanto riguarda l’aspetto finanziario, dovete però imparare a gestire un pò meglio i vostri soldi, troppo spesso gli spendete per cose che in realtà non vi servono o per fare cose che in realtà non vi piacciono pur di accontentare gli altri. Questo mese di settembre potrebbe comunque esserci un entrata inaspettata, cercate di gestirla al meglio!

Insomma, il mese di settembre 2023 per il segno del Leone è un mese molto positivo per tanti aspetti, occhio solamente alle troppe spese!