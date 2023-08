Quali sono le affinità sessuali del segno del Leone? Quali i segni più compatibili col re dello zodiaco? Se vi state anche voi ponendo questa domanda, allora questo è il posto giusto per voi! Infatti, a breve in questo articolo, andremo a scoprire e a conoscere meglio i lati caratteriali di questo segno zodiacale, capendo quale, secondo gli astri, sarà l’amante ideale per lui.

Le affinità sessuali del Leone: i segni compatibili e il suo carattere

Prima di addentrarci e conoscere i segni zodiacali maggiormente compatibili col segno del Leone, cerchiamo di conoscerlo meglio: ecco quindi un mini profilo psicologico e affettivo del Leone, tra difetti e grandi pregi.

Prima di tutto, i nati sotto il segno del Leone, sono dei leader per nascita: infatti, proprio come il leone in natura è sempre il re della foresta, loro sono e restano i sovrani dello zodiaco. Forti ed impositivi, ma anche vivaci e passionali, possiedono una vera e propria carica attrattiva, in grado di farli vincere sempre, e di farli trionfare con le proprie idee, anche sui pensieri degli altri! In amore sono dei veri e propri cacciatori: sensuali ai limite del carnale, belli e spesso dall’aspetto selvaggio e rilassato, sanno sedurre col loro fascino innato, a qualunque età. Ma se i nati sotto il segno del Leone sono i più sexy dello zodiaco, da chi si sentiranno invece, a loro volta più attratti? Scopriamolo insieme, ma con un piccolo indizio: non c’è mai fuoco, senza vento che lo alimenti!

Il segno del Leone e le sue affinità sessuali: i segni più di aria sono davvero compatibili

Come vi abbiamo appena accennato, è proprio il vento che alimenta il fuoco. Per questo, i segni che appartengono all’elemento Aria sono sicuramente gli amanti ideali, per chi è nato Leone. Del resto, questi da una piccola scintilla sono in grado di ravvivare la fiamma del Leone fino al cielo. Un segno d’Aria può facilmente controllare il Fuoco senza estinguere i suoi impulsi emotivi. In effetti, entrambi gli elementi hanno molti punti di contatto, perché sono di natura dinamica, orientata verso l’alto, non sono mai passimisti e si fanno forieri di progresso e nuove tendenze, nemici della routine.

Dunque via libera a storie bollenti con Bilancia, Gemelli ed Acquario. Vediamo insieme il rapporto con ognuno dei tre segni, più nel dettaglio:

Carismatici ed affascinanti entrambi, cercheranno sempre di godere appieno delle piccole gioie quotidiane, trasformando il grigio della routine in un divertente tripudio di colori. Amanti dell’arte ma anche grandi conoscitori di nuove mode e trend, non si perderanno una festa né una mostra. E sapranno sempre sperimentare anche sotto le lenzuola. Leone+Bilancia: Questi due segni si compensano a vicenda, soprattutto nei difetti. Se infatti, la Bilancia fa grande fatica nel prendere decisioni, il forte Leone sarà in grado di mostrarle come farlo. Tuttavia anche un carattere forte ed orgoglioso come il suo, ha bisogno di essere preso per mano e amato con dolcezza: e questo, un nato Bilancia, saprà farlo davvero bene…

Vi siete ritrovati in questa descrizione? Se fate parte di uno dei segni zodiacali citati, siamo certi che la vostra storia farà sempre fuoco e fiamme.