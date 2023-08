Quali sono le affinità sessuali del segno dell’Ariete? Quali i segni zodiacali compatibili, secondo le stelle? Se vi state anche voi ponendo questa domanda, allora siete nel posto giusto: infatti a breve, andremo a scoprire quali sono i caratteri e i segni che, secondo l’antica scienza dell’astrologia, sono i migliori amanti per l’Ariete.

Segno dell’Ariete: affinità sessuali e segni compatibili secondo le stelle

Prima di scoprire quali siano, più nello specifico, le affinità sessuali e quindi anche i segni compatibili col segno zodiacale dell’Ariete, tracciamo insieme il suo profilo psicologico. Prima di tutto, i nati sotto questo segno sono governati da Marte e sono un segno di Fuoco. Come tali, i nati sotto il segno dell’Ariete sono passionali, spregiudicati e forti. Amano in modo intenso, anche se impiegano molto tempo a fidarsi del loro partner sessuale: hanno spesso paura dei sentimenti, per questo evitano di impegnarsi in relazioni profonde, prediligendo avventure fatte di fuoco e fiamme. Se però, si innamorano, sanno anche rivelare il proprio lato tenero, umano e perfino sensibile.

Ma tornando a parlare di passione, quali sono le vere e proprie affinità sessuali del segno dell’Ariete? E quali i segni compatibili con il più energico ed irruento di tutto lo zodiaco? Scopriamolo insieme in questo breve elenco.

Ariete+Leone: Sicuro di sé e forte, il dominatore Leone, segno di Fuoco proprio come l’Ariete, è davvero il partner ideale…per fare fuoco e fiamme! Per quanto riguarda, però, la costruzione di una storia durevole, i due caratteri sono molto forti e aggressivi: potrebbero cercare di sovrastarsi a vicenda.

Vi siete ritrovati in questa mini descrizione? Se non appartenete a nessuno di questi segni compatibili con l’Ariete, però, niente paura: vediamo adesso le altre affinità per questo segno, col resto dello zodiaco!

Ariete e affinità sessuali: di chi potrebbe innamorarsi?

Magari non fate parte dei segni più compatibili a letto con l’Ariete: ad ogni modo, niente paura, perché potreste lo stesso essere in grado di far innamorare un nato sotto questo segno.

Infatti, grandi amanti del corteggiamento, i nati Ariete restano sempre molto colpiti dalla timidezza e delicatezza di Bilancia, ma anche di Pesci e Vergine. Inoltre, nello specifico, i nati sotto il segno dei Pesci, conquistano l’Ariete anche con il loro romanticismo e la loro capacità di vedere il mondo in rosa, con grande ottimismo.

Dunque, se vi abbiamo fornito qualche informazione in più, adesso sapete cosa fare e come comportarvi, per essere gli amanti preferiti di un nato sotto il segno dell’Ariete!