L’oroscopo per il segno della Vergine, di settembre 2023: focus e attenzione sul lavoro e sulle finanze. Ecco il riassunto di come andrà, secondo le stelle, questo mese per i nati sotto il segno della Vergine. Se ne volete sapere di più, certamente, siete nel posto giusto. Infatti, in questo articolo, parleremo proprio del mese che aspetta i nati Vergine dopo la passata Super Luna Blu, facendo anche una panoramica sul loro carattere.

Oroscopo per il segno della Vergine di settembre 2023: lavoro e finanze sotto controllo

Che cosa prevedono le stelle, per il segno della Vergine nel mese di settembre 2023? Iniziamo con questa citazione: “Il successo consiste nel passare da un fallimento all’altro senza perdere entusiasmo.”, Winston Churchill.

Per la Vergine, questo sarà un mese di adattamento: è davvero molto importante, infatti, che tutta la vita lavorativa, per i nati nel segno, scorra nel modo in cui loro si sono prefissati. Questo mese di settembre, complice la lunga estate che sta volgendo al termine, il relax sulle spiagge e le passeggiate assolate, i nati Vergine avranno perso un po’ della loro leadership. Si saranno rilassati, insomma. Ma niente paura: sono in arrivo nuovi incarichi, e nuovi rapporti di lavoro,magari anche un cambio di ufficio. Una nuova proposta di carriera, potrà persino venire in soccorso alle finanze, impoveritesi durante la stagione estiva.

Tra alti e bassi, ad ogni modo, è fondamentale mantenersi equilibrati interiormente.

Segno della Vergine: pregi e difetti del segno

Il segno della Vergine viene spesso definito dagli esperti come “il segno perfetto”, il migliore dello zodiaco, dunque. Per quali ragioni? Sicuramente, si tratta di persone ordinate, equilibrate e leali. Ma cosa rende tanto speciali i nati sotto il segno della Vergine? e quali potrebbero essere i loro difetti? Partendo dai pregi, vediamo di conoscere meglio il segno.

Ordinati e organizzati: I nati nel segno, uomini o donne che siano, sono sempre ordinati e sicuramente organizzati, davvero impeccabili ed affidabili, come partner professionali e come amici.

Leali e altruisti: Dominati da un senso logico e critico, i nati sotto il segno della Vergine sono in grado di spendersi per gli altri, soprattutto per chi amano. Sul lavoro, sono difficilmente critici e problematici: sono anzi collaborativi, precisi e davvero onesti.

Eleganti: Un terzo punto a favore dei nati Vergine, è l'innata eleganza. Questo è di sicuro un elemento in più per i nati nel segno.

Abbiamo descritto il profilo che sfiora la perfezione: ma i nati Vergine hanno ovviamente anche dei difetti. Volete sapere quali? Vediamoli!

Pignoli e troppo rigidi: I nati sotto questo segno, essendo così precisi e ben organizzati, spesso non tollerano chi ha un carattere caotico, artistico, disordinato. I Vergine, in questo caso, possono diventare davvero intolleranti.

Tendenti alla freddezza e alla chiusura: Poiché i nati nel segno sono molto calcolatori ma anche indipendenti e forti, spesso possono apparire freddi. Ad esempio, in amore, come anche in amicizia, non sembrano capaci di grandi manifestazioni e gesti speciali. Ma sapranno essere concreti e sempre presenti.

Pigri e tendenti all'overthinking: Come ognuno dei tre segni di Terra, il segno della Vergine può essere pigro, e soprattutto può iniziare a pensare troppo. Essendo molto mentale e razionale, questo difetto potrebbe essere solo il rovescio della medaglia di un pregio.

Il colore portafortuna della Vergine è il grigio, mentre la sua pietra è lo zaffiro.

