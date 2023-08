Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i segni zodiacali compatibile con il segno della Vergine sotto le lenzuola.

Le affinità sessuali della Vergine

I nati sotto al segno della Vergine sono degli amanti dolci e romantici e amano tantissimo i preliminari. Baci e carezze sono fondamentali prima del rapporto sessuale. Durante i preliminari i nati sotto questo segno mostrano tutta la loro complicità e tutto il loro coinvolgimento emotivo. Inoltre danno molto significato anche ai più piccoli dettagli e sono sempre molto propensi ad accontentare il partner nei suoi desideri e nelle sue fantasie. I nati sotto a questo segno vanno stimolati al massimo al fine che possano esprimere tutta la loro carica sessuale, chi riuscirà in questo intento sarà ampiamente ricompensato. I nati sotto al segno della Vergine non amano un approccio aggressivo e la volgarità ma amano la dolcezza, anche se sono pronti a provare cose nuove per rendere il tutto più piccante. La Vergine ha anche un forte bisogno di attenzioni e di rassicurazioni, anche durante il rapporto sessuale, oltre che il bisogno di pianificare ogni cosa. Sono diversi i segni compatibili a letto con il segno della Vergine, soprattutto i segni d’Acqua, ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili con la Vergine sotto le lenzuola.

Le affinità sessuali della Vergine: i segni compatibili

Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili con il segno della Vergine sotto le lenzuola:

Vergine – Scorpione: il segno più compatibile con la Vergine sotto le lenzuola è lo Scorpione. Entrambi hanno un approccio alla vita molto simile e si completano a vicenda. Ognuno è in grado di soddisfare pienamente i desideri dell’altro.

Questi che abbiamo visto sono quindi i segni zodiacali compatibili sotto le lenzuola con il segno della Vergine. Leone, Sagittario, Gemelli, Acquario e Bilancia sono invece i segni che hanno una bassa compatibilità sessuale con il segno della Vergine.